Контавейт обыграла Уильямс и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Риме

Поединок 1/8 финала между занимающей 26-е место в мировом рейтинге Контавейт и 9-й ракеткой мира Винус Уильямс состоялся в столице Италии в четверг, 17 мая, передает Rus.ERR.

Матч продлился 1 час 19 минут и завершился победой эстонки в двух сетах - 6:2, 7:6 (7:3).

Контавейт трижды подала навылет, реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку.