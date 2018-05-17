Контавейт обыграла Уильямс и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Риме
17 мая 2018 г., 16:52
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Риме, обыграв опытную американку Винус Уильямс.
Поединок 1/8 финала между занимающей 26-е место в мировом рейтинге Контавейт и 9-й ракеткой мира Винус Уильямс состоялся в столице Италии в четверг, 17 мая, передает Rus.ERR.
Матч продлился 1 час 19 минут и завершился победой эстонки в двух сетах - 6:2, 7:6 (7:3).
Контавейт трижды подала навылет, реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку.
Анетт Контавейт победила Винус Уильямс во второй раз за последние 12 дней.