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Контавейт обыграла Уильямс и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Риме

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ФОТО: ANDREAS SOLARO / AFP

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Риме, обыграв опытную американку Винус Уильямс.

Поединок 1/8 финала между занимающей 26-е место в мировом рейтинге Контавейт и 9-й ракеткой мира Винус Уильямс состоялся в столице Италии в четверг, 17 мая, передает Rus.ERR.

Матч продлился 1 час 19 минут и завершился победой эстонки в двух сетах - 6:2, 7:6 (7:3).

Контавейт трижды подала навылет, реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку.

Анетт Контавейт победила Винус Уильямс во второй раз за последние 12 дней. 

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