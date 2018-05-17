В Эстонии медсестерой года стала Ирина Тохус

«Ирина Тохус делает свою работу с душой, ее очень ценят коллеги и пациенты. Она вносит активный вклад в развитие сферы здравоохранения, принимая участие в рабочих группах и являясь руководителем практики для студентов. Кроме этого она пишет статьи на тему здравоохранения и дает образовательные лекции на тему здоровья», – рассказала президент Союза медсестер Эстонии Аннели Каннус.

Ирина Тохус является членом Союза медсестер Эстонии с 1997 года, а с 2002 года она также входит в сообщество семейных медсестер. В 2018 году Ирина Тохус была выбрана председателем сообщества, она активно занимается организацией обучения семейных медсестер.

«За последние пару десятков лет роль медсестры сильно изменилась. Самым большим вызовом стало четко сформулировать задачи медсестер и их ответственность, а также внести соответствующие изменения в правовые акты», – рассказала Каннус.

Главной темой конференции «Здоровье как право человека», посвященной 95-летию Союза медсестер Эстонии, стала объявленная международным советом медсестер тема 2018 года, которая подчеркивает все возрастающие полномочии и ответственность медсестер в здравоохранении. Около 400 специалистов здравоохранения дискутировали на тему вызовов профессии медсестры.