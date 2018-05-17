Противоречит сама себе? Департамент шоссейных дорог получил странное письмо от министра экономики

Напомним, что в конце апреля министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон подписала постановление, позволяющее уездным автобусным линиям с июля как сохранить действующую в настоящее время систему билетов, так и предложить бесплатный проезд на общественном транспорте. Если местные центры общественного транспорта не снизят с июля цену билетов на автобусах уездных линий, например, до нуля, то частично лишатся предусмотренного в госбюджете дополнительного финансирования уездного общественного транспорта. Например, в этом случае они сами должны будут находить дополнительные деньги, если захотят установить проездные льготы для определенных групп населения (пенсионеры, учащиеся). Никаких исключений для центров делать не разрешили.