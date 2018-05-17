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  • Фото: около 2000 жителей Табасалу неожиданно остались без электричества

Фото: около 2000 жителей Табасалу неожиданно остались без электричества

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ФОТО: Aivar Pau

Сегодня, 17 мая, днем в Харьюмаа в районе Табасалу без электричества остались около 2000 потребителей, передает Postimees.

ФОТО: Lugeja foto

Ведущий специалист Вирго Ваабел сказал, что в четверг в 15.40 отключилась линия 10 кВ подстанции Табасалу. В результате без электричества остались 2000 клиентов в районе Табасалу. Elektrilevi переключил сеть и у большинства клиентов вновь появилось электричество.

По словам Ваабеля, в 18 часов без электричества еще остаются 100-200 клиентов, которым переключение не помогло. Устранение неполадок должно произойти в течение часа.

Причина отключения электричества с большой вероятностью в неполадках подземного кабеля.

Читатель из Табасалу прислал в редакцию Postimees фотографию входа в магазин, на котором появилось объявление «Электричества нет. Закрыто». Также в Табасалу не работают светофоры.

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