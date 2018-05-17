ДТП возле автобусной остановки и на парковке в Таллинне: полиции нужна помощь очевидцев

В среду в 8.16 утра поступило сообщение о ДТП на Нымме-теэ, на остановке «Тюве». Двигавшийся в сторону Таммсааре-теэ автобус был вынужден резко затормозить, поскольку до сих пор неизвестный серебристый автомобиль совершил необычный маневр. Из-за резкого торможения в автобусе упала 72-летняя женщина, которая была доставлена в больницу.

В тот же день в 19.15 ДТП произошло в Хааберсти на парковке Раннамыйза-теэ,8. Двигаясь по парковке задели друг друга белый Jeep и серебристый Ford.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны