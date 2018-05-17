чт, 17.05.2018
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  • Фото: автомобиль Porsche эстонского бизнесмена попал в ДТП при странных обстоятельствах

Фото: автомобиль Porsche эстонского бизнесмена попал в ДТП при странных обстоятельствах

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В первые часы после наступления среды в полицию поступило сообщение о ДТП в центре Тарту, где виновник аварии сбежал с места происшествия. Повреждения получил автомобиль Renault, одна сторона которого сильно пострадала. По словам очевидцев ДТП, виновницей была женщина-водитель черного Porsche Panamera, передает Tartu Postimees.

Когда полицейские прибыли на место, на машине оттуда уезжал один из владельцев подобного автомобиля, бывший профессиональный баскетболист и нынешний бизнесмен Мартин Вийаск. Увидев стражей правопорядка, он вернулся назад.

Вийаск признал, что совершивший аварию автомобиль действительно принадлежит ему, а в момент ДТП за рулем была его подруга. Где сейчас находится машина, он ответить не смог.

Через какое-то время на место происшествия прибыла молодая женщина, которую ранее очевидцы видели за рулем машины. Она сразу сообщила полиции место нахождения Porsche, которая была припаркована в нескольких километрах от места происшествия.

Вийаск попытался объяснить девушке и полиции, что в его квартире было много женщин и он не знает, какая из них взяла ключи от Porsche и уехала на ней. Однако Вийаск уже ранее рассказал полиции, что перед ДТП они были с прибывшей на место происшествия девушкой в квартире вдвоем.

Свою вину никто из прибывающих на месте событий на себя не взял. Но в сумочке девушки полиция обнаружила ключи от Porsche. Девушка была в алкогольном опьянении.

Помимо автомобиля Renault, Porsche протаранил и забор, угол дома и, возможно, еще несколько других машин.

Если в ходе производства не будет выяснен водитель-виновник, все расходы будет оплачивать владелец автомобиля.

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