Департамент просит всех владельцев документов проверить через сайт, отвечает ли требованиям безопасности именно их ИД-карта. Необходимо просто ввести номер документа и вы получите ответ.

Как известно, за год эстонские ИД-карты затронул уже второй кризис безопасности. Обнаруженное с помощью ученых Тартуского университета нарушение требований безопасности затронуло более 70 000 ИД-карт, из которых на сегодняшний день действительны более 10 000.