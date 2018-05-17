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Проверьте, отвечает ли ваша ИД-карта требованиям безопасности Многие обладатели дефектных ИД-карт не получат оповещение от полиции

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ФОТО: Erik Prozes

Многие обладатели не отвечающих требованиям безопасности ИД-карт не получат от полиции персонального сообщения, поскольку их электронный адрес почты eesti.ee не переадресован, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Департамент просит всех владельцев документов проверить через сайт, отвечает ли требованиям безопасности именно их ИД-карта. Необходимо просто ввести номер документа и вы получите ответ.

Как известно, за год эстонские ИД-карты затронул уже второй кризис безопасности. Обнаруженное с помощью ученых Тартуского университета нарушение требований безопасности затронуло более 70 000 ИД-карт, из которых на сегодняшний день действительны более 10 000.

С дефектом ИД-карты, выданные с 2011 года до 16 октября 2014 года, и карты вида на жительства, выданные с 2011 года до 17 декабря 2014 года, которые были обновлены в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны начиная с июля 2012 года до декабря 2017 года.

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