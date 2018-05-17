В Ида-Вирумаа вандалы испортили пограничный столб
17 мая 2018 г., 20:21
В Ида-Вирумаа вандалы сорвали с пограничного столба на восточной границе наклейку с государственным гербом.
Как сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры, в среду при осмотре установленных пограничных столбов было обнаружено, что один из столбов в Мустйыэ поврежден и с него сорвана наклейка с государственным гербом.
"Подобная порча государственного имущества влечет за собой возбуждение дела" ,- заявила руководитель бюро интегрированного управления границей Департамента полиции и погранохраны Хелен Нейдер-Веэрме.