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В Йыхви оппозиция инициировала недоверие волостной администрации

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Мартин Репинский.

ФОТО: Jaanus Lensment

В четверг, 17 мая, оппозиционные депутаты Йыхвиского волостного собрания передали заявление о выражении недоверия волостному старейшине Алексею Наумкину и двум его помощникам. 

"Культура управления волостью оставляет желать лучшего. Особого развития в волости также не происходит - у старейшины и его заместителей нет никакого видения на этот счет. Отсутствует и нормальное общение с депутатским корпусом, наши запросы остаются без ответов", - объяснил в четверг вечером корреспонденту портала rus.err.ee председатель фракции Центристской партии Мартин Репинский.

Вотум недоверия депутатский корпус обсудит на своей следующей сессии в июне.

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