В Йыхви оппозиция инициировала недоверие волостной администрации

"Культура управления волостью оставляет желать лучшего. Особого развития в волости также не происходит - у старейшины и его заместителей нет никакого видения на этот счет. Отсутствует и нормальное общение с депутатским корпусом, наши запросы остаются без ответов", - объяснил в четверг вечером корреспонденту портала rus.err.ee председатель фракции Центристской партии Мартин Репинский.