В Йыхви оппозиция инициировала недоверие волостной администрации
17 мая 2018 г., 21:04
В четверг, 17 мая, оппозиционные депутаты Йыхвиского волостного собрания передали заявление о выражении недоверия волостному старейшине Алексею Наумкину и двум его помощникам.
"Культура управления волостью оставляет желать лучшего. Особого развития в волости также не происходит - у старейшины и его заместителей нет никакого видения на этот счет. Отсутствует и нормальное общение с депутатским корпусом, наши запросы остаются без ответов", - объяснил в четверг вечером корреспонденту портала rus.err.ee председатель фракции Центристской партии Мартин Репинский.
Вотум недоверия депутатский корпус обсудит на своей следующей сессии в июне.