Россия билась достойно, но покидает Данию несолоно хлебавши

Подвели Россию удаления - канадцы на групповом этапе не слишком были удачливы при реализации лишнего, но Канада - всегда Канада, тем более мастеров в спецбиргадах у них хоть отбавляй.

Сергей Андронов оставил россиян на четвертой минуте вчетвером, а на пятой Колтон Парайко победно вздел руки к небу: после скидки Макдэвида прошивает Шестеркина почти от синей линии. Шварц закрывал видимость на пятаке.

Канадцы в первом периоде быстро прижимали россиян к воротам, бросали чаще (4-12 по броскам), да и моменты создавали раз в пару минут. Россия пыталась отвечать, но таких защитников у сборной Канады давненько не было на ЧМ, поэтому даже не особо надежные вратари могли чувствовать себя спокойно.

Во втором периоде россияне прибавили, к десятой минуте второго отрезка матча перехватив игровую инициативу, но снова все сломало удаление: опять Андронов поехал отбывать малый штраф, а Райан Нюджент-Хопкинс его реализовал: перевод Коннора Макдэвида с правого края на левый, бросок и успех. Макдэвид и Парайко набрали по второму очку в игре.

Однако сразу же россияне отыгрались: наброс Зайцева от синей линии, Анисимов не смог добить шайбу сам, но из-за ворот отпасовал на Михеева, который был точен - 1:2. Через три минуты Барабанов на отложенном штрафе замкнул передачу Дадонова.

В третьем периоде россияне дважды проспали контр-атаки канадцев: Террис и Дюбуа завершали быстрые отрывы "Кленовых Листьев", но Андронов и Анисимов смогли дважды сравнять счет и перевести игру в овертайм.

А в овертайме Канада снова реализовала большинство: Кирилл Капризов схватил две минуты, на исходе которых канадцы оформили себе путевку в 1/2 финала: Райан О Райлли с передач Макдэвида и Аарона Экблада отправил сборную России домой.