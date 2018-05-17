Видео: опоздавший пассажир попытался выломать дверь самолета

В аэропорту Мельбурна один из пассажиров штурмовал самолет после того, как персонал австралийского лоукостера Jetstar сообщил ему, что он опоздал на рейс на несколько часов.

Узнав об этом, мужчина начал курить прямо в здании аэропорта, затем побежал к ближайшему открытому выходу, растолкал охранников и выбежал на улицу к авиалайнерам.

Сотрудники аэропорта остановили его на полпути, однако дебошир вырвался, добрался до самолета и начал выламывать дверь. Несколько сотрудников, пытавшихся задержать нарушителя, получили незначительные травмы, однако в итоге полицейским удалось его задержать.