чт, 17.05.2018
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Видео: опоздавший пассажир попытался выломать дверь самолета

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Самолет. Иллюстративный снимок

ФОТО: Scanpix

Разъяренный турист, опоздавший на свой рейс, попытался выломать дверь самолета, чтобы попасть внутрь, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

В аэропорту Мельбурна один из пассажиров штурмовал самолет после того, как персонал австралийского лоукостера Jetstar сообщил ему, что он опоздал на рейс на несколько часов.

Узнав об этом, мужчина начал курить прямо в здании аэропорта, затем побежал к ближайшему открытому выходу, растолкал охранников и выбежал на улицу к авиалайнерам.

Сотрудники аэропорта остановили его на полпути, однако дебошир вырвался, добрался до самолета и начал выламывать дверь. Несколько сотрудников, пытавшихся задержать нарушителя, получили незначительные травмы, однако в итоге полицейским удалось его задержать.

Инженеры проверили воздушное судно и, подтвердив его исправность, выпустили на взлетную полосу.

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