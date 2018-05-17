Стало известно, когда ЕС введет пошлины на товары из США

Предполагается, что эта мера станет ответом на решение Вашингтона ввести пошлины на алюминий и сталь из Евросоюза, передает Korrespondent.

"Комиссия должна немедленно, не позднее 18 мая 2018 года, письменно сообщить совет по торговле товарами ВТО о том, что в случае отсутствия негативного отклика со стороны Совета, ЕС приостанавливает с 20 июня 2018 года торговое приложение по торговле с США о введении льготных импортных пошлин в ГАТТ-1994 (Генеральное соглашение по тарифам и торговле) в отношении товаров, указанных в приложениях I и II, чтобы обеспечить применение дополнительных пошлин на импорт этих товаров из США", - говорится в документе.

В постановлении указано, что на часть товаров пошлина в размере не более 25% начнет действовать с 20 июня 2018 года. Второй этап введения пошлин, согласно документу, должен будет заработать 23 марта 2021 года. Максимальные пошлины здесь составят 10, 25 и 50% в зависимости от товаров.