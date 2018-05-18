Cуд Ирана приговорил гражданина РФ к смертной казни за пособничество "Исламскому государству"

Издание отмечает, что за последние несколько месяцев более 300 человек, включая около 100 иностранцев, были приговорены к смертной казни. При этом для других, также обвиненных в терроризме и пособничестве ИГ, суд установил наказание в виде пожизненного лишения свободы, передает Newsru.com.

Журналисты отмечают, что большинство из иностранцев, признанных виновными в терроризме, являются гражданами Турции или выходцами из стран бывшего СССР.

29 апреля в Ираке приговорили к пожизненному заключению 19 гражданок России, обвиненных в принадлежности к ИГ. Одновременно с этим Центральный уголовный суд Багдада назначил такое же наказание десяти женщинам из Азербайджана и Таджикистана.

За несколько дней до этого к пожизненному заключению в Ираке были приговорены еще две россиянки. В середине апреля судебные власти Ирака приговорили также двух гражданок РФ Алису Исмаилову и Эльвиру Магомедханову к пожизненному заключению по аналогичному обвинению.

В марте власти Ирака нашли и освободили из плена отрядов ополчения 25 россиянок с детьми, которые были женами террористов на территориях, подконтрольных ИГ. После гибели супругов эти женщины оказались брошены на произвол судьбы.

Все находящиеся в тюрьме россиянки старше 14 лет обвиняются по двум статьям иракского законодательства - терроризм и незаконное пересечение границы Ирака. Поэтому их судьбу определяет багдадский суд.