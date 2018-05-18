Шесть украинцев нелегально строили отель

Все незарегистрированные в Департаменте полиции и погранохраны украинцы от 29 до 39 лет были обнаружены на стройплощадке возле площади Лайдонера. Нарушивших условия работы вчера прямо со строительного объекта доставили в полицейский участок, где им в рамках производства о проступке назначили штрафы на общую сумму 248 евро, пишет Sakala.

Главный работодатель не знал

Предприятию, на объекте которого были найдены нелегальные работники, выписали штраф в 600 евро. Полиция название предприятия не разглашает. За такое правонарушение закон позволяет назначать штраф в размере до 3200 евро.

По данным Sakala, рядом с площадью Лайдонера сейчас одно незаконченное строительство - будущего Park Hotell Viljandi. Главный работодатель - глава акционерного общества Astlanda Каупо Кольсар заявил, что он ничего не знает о нелегально работавших на объекте украинцах. По его словам, всех строителей на объекте нанимали работодатели низшего звена.

По словам комиссара бюро пограничной охраны Лыунаской префектуры Ээро Манго, руководитель предприятия, на котором были обнаружены нелегальные работники, признал свою ошибку и заверил полицию, что документы, дающие иностранцам право на работу в Эстонии, быстро приведут в порядок. Только после этого работникам позволят вернуться на объект.

По словам Манго, предприятия должны убедиться, что их работники зарегистрированы в соответствии с требованиями. «Если мы обнаружим незарегистрированных работников, они не смогут продолжить работу, - добавил он. - Это может повлечь за собой простои, и объекты могут быть не готовы в срок».

Регистры двух департаментов

Работодателю нужно внести работников из-за пределов Европейского Союза в регистр Департамента полиции и погранохраны и в регистр Налогово-таможенного департамента. Департамент полиции и погранохраны следит за тем, чтобы иностранцы не работали, не имея на то законных оснований, а налоговая - за тем, чтобы не было зарплат в конвертах.

16 мая служащие пограничной охраны проверили в Вильянди шесть юридических и 18 физических лиц.