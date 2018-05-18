Латыши достойно покинули Чемпионат мира, финны - с позором

Непонятная эта команда - сборная Финляндии...

Победы над США, Канадой на Чемпионате мира чередовались с невнятными поражениями Дании и Германии. Однако смогли финны завоевать первое место в группе, выйдя на довольно средних швейцеарцев. Слабее в четвертьфинале были только латыши, может финнам и было не настроиться на уступающих им в классе соперников, а может мотивационных качеств тренера "Львов" Лаури Марьямяки не хватило для международного уровня, хотя специалист в чемпионате страны приводил несколько лет подряд "Кярпят" к чемпионству, а значит какие-то слова в раздевалке мог произнести для поднятия духа.

Что погубило финнов? Быстрая первая шайба Маркуса Нутиваары? Невнятная линия защиты и довольно слабая вратарская линия? Так у швейцарцев и защита, и вратари не сильнее финских - Рето Берра - вратарь из АХЛ, Леонардо Дженони представляет не самый крутой чемпионат Швейцарии...

Проблема финнов крылась в чрезмерной уверенности в своих силах - повели в счете, а дальше соперник сам должен принести ключи от ворот города...

Швейцарцы во втором периоде трижды за четыре минут зажигали красный свет за ворот Харри Сятери и это несколько разбудило финнов, но тут уже Дженони показал себя во всей красе, отразив в общей сложности 32 броска из 34. Кроме броска Нутиваары, не справился Дженони только с броском Микко Рантанена, который на 48-й минуте сократил счет до минимума.

У финнов было еще 12 минут, чтобы отыграться, чтобы выиграть и шагнуть в полуфинал, но все у финнов было слишком просто, а швейцарцы уперлись, сидели в защите и пытались прихлопнуть финские надежды четвертой шайбой.

При Марьямяки финны проиграли четыре крупных турнира и, кажется, сборной Суоми придется искать нового тренера...

Шведы помучались с командой Латвии - подопечные Боба Хартли предложили скандинавом свою традиционную игру - прессинг, форчекинг, игра на контратаках. Шведы сумели забросить шайбу только на 26-й минуте, но радовались недолго: Теодорс Блюгерс через пять минут сравнял счет. В начале второго периода викингам удался побег: Арвидссон и Экман-Ларссон заставили Мерзликинса капитулировать. Рудольфс Балцерс на 50-й минуте сумел сократить отстование в счете и придать концовке матча нервный оттенок, но шведам удалось без приключений удержать победный счет и выйти в полуфинал мирового первенства.

Полуфинальные пары:

Канада - Швейцария