Юри Ратас решительно осудил случаи коррупции в Таллинне

Центристская партия не потерпит коррупции ни в каком виде - так лидер центристов, премьер-министр Юри Ратас прокомментировал очередной скандал в Таллинне с участием директора Сылеского спортивного центра Тоомаса Ристлаана, которого подозревают во взяточничестве.
По словам Ратаса, злоупотреблению властью в Таллиннне не должно быть места, но коррупция - это общая проблема всего общества и всех жителей страны, а не каких-то отдельных самуоправлений или партий, передает Rus.err.
Ратас также выступил в поддержку инициативы мэра Таллинна Таави Ааса по созданию в столице антикоррупционной программы.
Мэрия Таллинна в пятницу намерена принять решение относительного того, будет ли она продолжать трудовые отношения с подозреваемым во взяточничестве директором Сылеского спортивного комплекса Тоомасом Ристлааном.
Согласно предварительным подозрениям, Ристлаан неоднократно брал взятки, а взамен организовывал тренировки в удобное для клиента время.