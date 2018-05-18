Юри Ратас решительно осудил случаи коррупции в Таллинне

По словам Ратаса, злоупотреблению властью в Таллиннне не должно быть места, но коррупция - это общая проблема всего общества и всех жителей страны, а не каких-то отдельных самуоправлений или партий, передает Rus.err.

Ратас также выступил в поддержку инициативы мэра Таллинна Таави Ааса по созданию в столице антикоррупционной программы.

Мэрия Таллинна в пятницу намерена принять решение относительного того, будет ли она продолжать трудовые отношения с подозреваемым во взяточничестве директором Сылеского спортивного комплекса Тоомасом Ристлааном.