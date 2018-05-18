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Юри Ратас решительно осудил случаи коррупции в Таллинне

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Юри Ратас

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Центристская партия не потерпит коррупции ни в каком виде - так лидер центристов, премьер-министр Юри Ратас прокомментировал очередной скандал в Таллинне с участием директора Сылеского спортивного центра  Тоомаса Ристлаана, которого подозревают во взяточничестве.

По словам Ратаса, злоупотреблению властью в Таллиннне не должно быть места, но коррупция - это общая проблема всего общества и всех жителей страны, а не каких-то отдельных самуоправлений или партий, передает Rus.err.

Ратас также выступил в поддержку инициативы мэра Таллинна Таави Ааса по созданию в столице антикоррупционной программы. 

Мэрия Таллинна в пятницу намерена принять решение относительного того, будет ли она продолжать трудовые отношения с подозреваемым во взяточничестве директором Сылеского спортивного комплекса Тоомасом Ристлааном.

Согласно предварительным подозрениям, Ристлаан неоднократно брал взятки, а взамен организовывал тренировки в удобное для клиента время.

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