Гостеприимство по-американски

Если "Вашингтон" флоридцы приняли радушно, уступив в двух первых матчах серии, то теперь настала очередь "Кэпиталз" отдать гостям два домашних матча. Впрочем, в отличие от первого матча, "Вашингтон" сразу пошел в атаку, выйдя вперед после шайбы Дмитрия Орлова, но в следующей атаке Пойнт счет сравнивает, а еще через две минуты Стиви Стэмкос выводит "Тампу" вперед. "Кэпиталз удалось отыграться спустя 17 минут - Кузнецов с Овечкиным и Уилсон соорудили последнюю для хозяев шайбу - дальше забивала снова "Тампа": с передачи Палата и Сергачева Киллорн выводит гостей вперед, а в пустые ворота четвертую, заключительную шайбу отправил Чирелли.

Андрей Василевский, вратарь "Тампы", снова был признан первой звездой матча, отразив 36 из 38 бросков, а Евгений Кузнецов отличившись с передачи Овечкина забил десятую шайбу, догнав Джека Гюнцеля и Сидни Кросби в списке снайперов Кубка Стэнли. Если "Пингвины" вылетели из плей-офф, то у Кузнецова есть еще, как минимум, два матча, чтобы захватить единоличное лидерство в списке бомбардиров. Кузнецов довел результативную серию в Кубке Стэнли до 7 матчей. Всего у него сейчас 21 (10+11) очко в 16 матчах. Это повторение рекорда «столичных» по очкам в одном розыгрыше плей-офф, установленного Александром Овечкиным в сезоне-2008/09. Сам же Овечкин набрал 20-е очко (10+10), во второй раз в карьере добравшись в плей-офф до этой отметки.