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Видео: в Таллинне сносят крупнейшую линию электропередачи

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В Мустамяэ демонтировали последнюю линию электропередачи.

ФОТО: Ekraanitõmmis

На этой неделе в Мустамяэ Elektrilevi демонтирует последнюю линию электропередачи протяженностью в километр, пишет Postimees.

«Замена воздушной линии подземным кабелем имеет несколько позитивных последствий. С одной стороны, мы освободим большое наземное пространство и сделаем город чище визуально, - сказал руководитель отдела крупных проектов Elektrilevi Виталий Богомолов. - С другой стороны, современный подземный кабель более прочный и безопасный».

Воздушная линия Вескиметса-Мустамяэ была последней крупной воздушной линией Elektrilevi в Таллинне. В ходе ее демонтирования были сняты шесть километров сталеалюминиевых проводов, снесены пять мачт, состоящих из 27 тонн железа, и 168 изоляторов, состоящих из 1000 кг порцеллана. 

Благодаря переносу кабеля под землю, в Мустамяэ освободится площадь в 55 000 квадратных метров.

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