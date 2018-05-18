Видео: в Таллинне сносят крупнейшую линию электропередачи

«Замена воздушной линии подземным кабелем имеет несколько позитивных последствий. С одной стороны, мы освободим большое наземное пространство и сделаем город чище визуально, - сказал руководитель отдела крупных проектов Elektrilevi Виталий Богомолов. - С другой стороны, современный подземный кабель более прочный и безопасный».

Воздушная линия Вескиметса-Мустамяэ была последней крупной воздушной линией Elektrilevi в Таллинне. В ходе ее демонтирования были сняты шесть километров сталеалюминиевых проводов, снесены пять мачт, состоящих из 27 тонн железа, и 168 изоляторов, состоящих из 1000 кг порцеллана.