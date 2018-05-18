Уставшие, без обороны и без медалей

Известный хоккейный эксперт Александр Кожевников прокомментировал поражение сборной России от Канады.:«Результаты сборной России – давно звоночек. Нужно пересматривать всю систему подготовки игроков, работу всей КХЛ. Когда сборную России обыгрывает 16-я команда из НХЛ, люди, которые играют в третьих-четвертых звеньях в своих клубах, какие могут быть выводы? Здорово, что мы выиграли Олимпиаду, но мы же знали, какие команды будут на чемпионате мира. Канада привезла свою 16-ю команду и выиграла. Вот и весь наш уровень. У нас же одни лозунги в федерации хоккея. Мы же идем вниз с каждым годом. Посмотрите на результаты сборной на чемпионатах мира. Она становится третьей, а президент федерации Владислав Третьяк говорит, что это здорово, что проиграли сильной команде. А кому мы сейчас проиграли? Мне обидно. Многим людям обидно», – заявил Кожевников "Р-Спорт".

Бывший наставник сборной России Вячеслав Быков признал, что фатальными для россиян стали ошибки в обороне, которые россияне допускали как в матче с Канадой, так и шведами и чехами.

А трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов объяснил поражение россиян неправильным выбором состава, отсутствием капитана-заводиы и неправильным, по мнению Давыдова, выбором вратаря:

"Хотел бы знать, кто рекомендовал в сборную Бучневича и Сошникова. Уверен, только звание энхаэловца не должно никому гарантировать места в национальной команде. На фоне Барабанова оба в Копенгагене просто пропали. А когда в команде выпадают сразу два нападающих – это грубая ошибка в селекции. Надо больше доверять молодым игрокам из КХЛ – скажем, Ткачеву, Бывальцеву, Галиеву. Пример Михеева тому подтверждение.

Удаление Капризова в овертайме? Фол был, формально судьи правы. Похожее удаление припоминаю в финале Олимпиады у немцев. Тогда в овертайме судьи сработали в нашу пользу, теперь дали шанс сопернику. Вообще же в наше время за такие дешевые удаления вечером в гостинице их авторам били башмачком по мягкому месту. Нельзя так подводить всю команду!

Все-таки, на мой взгляд, это ошибочка. Не могу сказать, что Шестеркин матч с Канадой завалил. Скорее он сыграл на «четверочку», откровенных ляпов избежал и не рассыпался. Тем не менее в двух-трех эпизодах мог подвыручить. Мы переоценили не только 20:0 на старте, но и две сухих встречи Шестеркина с проходными соперниками. Четвертьфинал – это главный матч всего турнира, здесь огромное значение имеет опыт, уверенность в своих силах, психологическая устойчивость.Наверное, на Канаду должен был выходить Кошечкин, проводивший хороший турнир и всю первую половину встречи со шведами державший нас в игре.