Уставшие, без обороны и без медалей

Российский хоккей в этом году, без учета Олимпиады, проиграл все турниры, не завоевав ни одной медали: на юношеском, молодежном и взрослом Чемпионатах мира сборные России в этом сезоне не завоевали ни одной медали.
Известный хоккейный эксперт Александр Кожевников прокомментировал поражение сборной России от Канады.:«Результаты сборной России – давно звоночек. Нужно пересматривать всю систему подготовки игроков, работу всей КХЛ. Когда сборную России обыгрывает 16-я команда из НХЛ, люди, которые играют в третьих-четвертых звеньях в своих клубах, какие могут быть выводы? Здорово, что мы выиграли Олимпиаду, но мы же знали, какие команды будут на чемпионате мира. Канада привезла свою 16-ю команду и выиграла. Вот и весь наш уровень. У нас же одни лозунги в федерации хоккея. Мы же идем вниз с каждым годом. Посмотрите на результаты сборной на чемпионатах мира. Она становится третьей, а президент федерации Владислав Третьяк говорит, что это здорово, что проиграли сильной команде. А кому мы сейчас проиграли? Мне обидно. Многим людям обидно», – заявил Кожевников "Р-Спорт".
Бывший наставник сборной России Вячеслав Быков признал, что фатальными для россиян стали ошибки в обороне, которые россияне допускали как в матче с Канадой, так и шведами и чехами.
А трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов объяснил поражение россиян неправильным выбором состава, отсутствием капитана-заводиы и неправильным, по мнению Давыдова, выбором вратаря:
"Хотел бы знать, кто рекомендовал в сборную Бучневича и Сошникова. Уверен, только звание энхаэловца не должно никому гарантировать места в национальной команде. На фоне Барабанова оба в Копенгагене просто пропали. А когда в команде выпадают сразу два нападающих – это грубая ошибка в селекции. Надо больше доверять молодым игрокам из КХЛ – скажем, Ткачеву, Бывальцеву, Галиеву. Пример Михеева тому подтверждение.
Удаление Капризова в овертайме? Фол был, формально судьи правы. Похожее удаление припоминаю в финале Олимпиады у немцев. Тогда в овертайме судьи сработали в нашу пользу, теперь дали шанс сопернику. Вообще же в наше время за такие дешевые удаления вечером в гостинице их авторам били башмачком по мягкому месту. Нельзя так подводить всю команду!
Все-таки, на мой взгляд, это ошибочка. Не могу сказать, что Шестеркин матч с Канадой завалил. Скорее он сыграл на «четверочку», откровенных ляпов избежал и не рассыпался. Тем не менее в двух-трех эпизодах мог подвыручить. Мы переоценили не только 20:0 на старте, но и две сухих встречи Шестеркина с проходными соперниками. Четвертьфинал – это главный матч всего турнира, здесь огромное значение имеет опыт, уверенность в своих силах, психологическая устойчивость.Наверное, на Канаду должен был выходить Кошечкин, проводивший хороший турнир и всю первую половину встречи со шведами державший нас в игре.
Чего еще не хватило сборной России для борьбы за медали? Скорее кого – ярко выраженного лидера. Дацюк – тихий капитан, было видно, что у него нет лидерской энергетики." - сказал Давыдов в интервью russia-hockey.ru .
На самом деле, выбор Шестеркина тренерами сборной России на матч был обусловлен тем, что Шестеркин, если конечно он не уедет за океан, то в КХЛ, на данный момент нет более сильного молодого вратаря. Кошечкин, при всем уважении, не только возрастной голкипер, но как показала Олимпиада, довольно средний на международном уровне голкипер. В Дании Василий также не выручал команду в сложные моменты. Шестеркин должен заигрываться с прицелом на ОИ-2022, куда Кошечкин точно не поедет - через четыре года Василию стукнет уже 39.
Насчет капитана Давыдов попал в самую точку: если бы приехал в сборную Александр Радулов, который с "Далласом" не попал в плей-офф. Радулов с его бешенной энергией и харизмой смог бы завести команду не только на льду, но и в раздевалке. Но Радулов до сборной не доехал, причем по абсолютно глупой причине:
«Радулов? Я пытался с ним поговорить, звонил. Потом уже у меня была игра с олимпийской сборной, был от него пропущенный звонок, но к тому времени уже было решение», – сказал Воробьев.
Радулов был вызван на медицинское обследование перед ЧМ-2018, но в итоге в расположение сборной не приехал. В последний раз он играл за сборную на крупном турнире на Олимпиаде-2014 в Сочи.
Судьба же самого Ильи Воробьева в сборной, по словам президента ФХР Владислава Третьяка, решится в исключительно положительном ключе: «Вопрос по Воробьеву решит ФХР, но полагаю, Воробьев будет тренером сборной уже без приставки. Хорошая работа была проделана штабом, у нас хороший тренерский состав», – сказал Третьяк "Р-Спорт".
В следующий раз сборная России соберется только в начале следующего сезона на стартующем очередном Евротуре.