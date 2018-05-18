Хорошо или плохо? За последний месяц на рынке появилось более 400 новых квартир

В общей сложности на рынке появилось 10 новых проектов или следующих этапов ранее начатых новостроек. Несмотря на то, что рынок пополнился большим количеством нового жилья, темпы продаж также оказались очень высокими: за месяц было куплено или забронировано 339 новых квартир.

Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман отметил, что рынок новостроек очень активен. «Рост уровня жизни людей и постоянный приток населения в столицу поддерживают и стимулируют строительство новых проектов», – сказал он. По его словам, положительной тенденцией является также и то обстоятельство, что все больше новостроек появляется в пригородах или за пределами границы города, где жилье более доступно, и при этом его стоимость все больше конкурирует с ценами на рынке вторичного жилья.

«В центре города предлагается достаточное количество нового дорогостоящего жилья, однако спрос на него не очень высок, в связи с чем появление здесь новых проектов несколько замедлилось», – отметил Сооман.