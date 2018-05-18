Евросоюз запретил ввоз мяса и молочной продукции для личного пользования

«Информируем, что ограничивается ввоз продуктов животного происхождения для личного пользования из третьих стран на территорию ЕС. Запрещено ввозить мясо, молоко и молочные продукты. Запрет вступает в силу с целью избежать заражения животных АЧС», - заявили в ведомстве.

Как стало известно, ограничения не касаются таких стран как Андорра, Лихтенштейн, Норвегия, Сан-Марино, Швейцария, передает Rus.Tvnet.

«На территорию стан ЕС запрещено ввозить: мясо и мясные продукты (сало, свежее или переработанное мясо, включая птицу, жиры, колбасы, мясные консервы, хлебобулочные изделия с мясом, соусы или супы с мясом), молоко и молочные изделия, корм для домашних животных, в составе которого есть мясо или молочные продукты», - рассказали в таможенной службе.