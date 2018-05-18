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Трагедия для эстонского и российского спорта: умер Майт Рийсман

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ФОТО: Toomas Huik

На 61-м году жизни скоропостижно скончался чемпион Олимпиады-1980 по водному поло, прославленный тренер Майт Рийсман.

Как спортсмен, Рийсман становился обладателем европейских кубков, чемпионатов СССР. После окончания карьеры игрока Рийсман тренрировал во Франции, затем возглявлял сборную России и московское "Динамо" в течение 8 лет, с которым выигрывал как тренер еврокубки и чемпионат России.

Рийсман, также был и спортивным журналистом, сотрудничая с изданиями Эстонии и России. В 2002-2009 годах Рийсман был советником по культуре и спорту посольства Эстонии в России и возглавлял тренерский совет федерации водного поло России.

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