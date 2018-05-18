Трагедия для эстонского и российского спорта: умер Майт Рийсман
18 мая 2018 г., 9:43
На 61-м году жизни скоропостижно скончался чемпион Олимпиады-1980 по водному поло, прославленный тренер Майт Рийсман.
Как спортсмен, Рийсман становился обладателем европейских кубков, чемпионатов СССР. После окончания карьеры игрока Рийсман тренрировал во Франции, затем возглявлял сборную России и московское "Динамо" в течение 8 лет, с которым выигрывал как тренер еврокубки и чемпионат России.
Рийсман, также был и спортивным журналистом, сотрудничая с изданиями Эстонии и России. В 2002-2009 годах Рийсман был советником по культуре и спорту посольства Эстонии в России и возглавлял тренерский совет федерации водного поло России.