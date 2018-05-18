Фото: хороший пример переделки старой советской дачи

Отличный пример - дача, принадлежащая стилисту из США Джулии Хейман и ее бой-френду. Теперь темный дом не узнать: помещение стало светлым, белым и визуально просторным.

A post shared by Morning Woods A-Frame (@morningwoodsaframe) on Apr 29, 2018 at 6:25pm PDT

Джулия вспоминает: когда она впервые увидела этот летний дом, интерьер был оранжевым и коричневым, пол был покрыт слоем мертвых насекомых и следами пребываения крыс, но она сразу поняла, что это помещение можно превратить в красивое удобное жилье.

A post shared by Morning Woods A-Frame (@morningwoodsaframe) on May 16, 2018 at 6:33pm PDT

И она оказалась прaва. Меньше чем через месяц ничего не напоминало о том старом и неприятном интерьере, который увидели новые хозяева, впервые заглянув сюда. И это при том, что был сделан только санитарный ремонт.

A post shared by Morning Woods A-Frame (@morningwoodsaframe) on Feb 5, 2018 at 9:44pm PST