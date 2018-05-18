Фото: хороший пример переделки старой советской дачи

Как считает портал Kodu, в Эстонии очень распространены оставшиеся с советских времен дачи в форме заглавной буквы "A". За границей подобные строения очень дороги, особенно приведенные в порядок и искусно декорированные. Ниже - пример такого преображения.
Отличный пример - дача, принадлежащая стилисту из США Джулии Хейман и ее бой-френду. Теперь темный дом не узнать: помещение стало светлым, белым и визуально просторным.
Джулия вспоминает: когда она впервые увидела этот летний дом, интерьер был оранжевым и коричневым, пол был покрыт слоем мертвых насекомых и следами пребываения крыс, но она сразу поняла, что это помещение можно превратить в красивое удобное жилье.
И она оказалась прaва. Меньше чем через месяц ничего не напоминало о том старом и неприятном интерьере, который увидели новые хозяева, впервые заглянув сюда. И это при том, что был сделан только санитарный ремонт.
Сейчас дом светлый и веселый. Любимая комната Джулии - спальня в мансардном этаже, из которой, как и из гостиной, благодаря окну в потолке, можно любоваться природой.