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Фото: милая хрущевочка на улице Ласнамяэ ждет нового хозяина

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ФОТО: KV.EE

Мы часто публикуем фотографии удачно реновированных хрущевок. Вот и сегодня портал Kodu нашел симпатичный вариант в районе Маяка. 

В двухкомнатной квартире площадью 38,8 квадратных метров год назад сделан серьезный ремонт с небольшой перепланировкой: поменяли электропроводку, трубы, двери, окна, положили паркет и покрасили стены. 

ФОТО: KV.EE

Как обычно делают при ремонте хрущевок, снесли ненесущую стену между комнатой и кухней. Получилось очень симпатично. 

ФОТО: KV.EE

В цену входит кухонная мебель и техника. Остальная мебель - по договоренности с продавцом. Очень неплохой вариант недалеко от Кадриорга и центра города. 

С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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