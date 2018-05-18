Фото: милая хрущевочка на улице Ласнамяэ ждет нового хозяина

В двухкомнатной квартире площадью 38,8 квадратных метров год назад сделан серьезный ремонт с небольшой перепланировкой: поменяли электропроводку, трубы, двери, окна, положили паркет и покрасили стены.

ФОТО: KV.EE

Как обычно делают при ремонте хрущевок, снесли ненесущую стену между комнатой и кухней. Получилось очень симпатично.

ФОТО: KV.EE

В цену входит кухонная мебель и техника. Остальная мебель - по договоренности с продавцом. Очень неплохой вариант недалеко от Кадриорга и центра города.