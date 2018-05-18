Фото: милая хрущевочка на улице Ласнамяэ ждет нового хозяина
18 мая 2018 г., 12:25
Мы часто публикуем фотографии удачно реновированных хрущевок. Вот и сегодня портал Kodu нашел симпатичный вариант в районе Маяка.
В двухкомнатной квартире площадью 38,8 квадратных метров год назад сделан серьезный ремонт с небольшой перепланировкой: поменяли электропроводку, трубы, двери, окна, положили паркет и покрасили стены.
Как обычно делают при ремонте хрущевок, снесли ненесущую стену между комнатой и кухней. Получилось очень симпатично.
В цену входит кухонная мебель и техника. Остальная мебель - по договоренности с продавцом. Очень неплохой вариант недалеко от Кадриорга и центра города.
С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.