Письмо читателя: Партия реформ ничуть не лучше Центристской

Коррупция постыдна. В то же время постоянный поток статей в Postimees о таллиннских коррупционерах не принес результатов. Оппозиция в таллиннской мэрии, которая постоянно говорит о честности и справедливости, должна бы собрать факты и передать их следственным органам. Коррупция как средство получения нетрудового дохода и обогащения уголовно наказуема.

Если когда-нибудь власть Центристской партии в Таллинне будет свергнута, будет ли популярная сегодня Партия реформ честнее и справедливее? Стал бы в этом случае мэром кто-то, кто мешками таскал наличные неизвестного происхождения, или кто-то из тех, кто знал об этом, но отрицал? Тогдашний председатель Партии реформ отдал распоряжение вообще исключить из партии того, кто обнародовал факт “черных денег”. Нынешнюю правящую коалицию обвиняют во всех смертных грехах и ждут от Партии реформ нового мессию. А некоторые журналисты даже вопиют к Брюсселю, чтобы пришел Андрус Ансип и навел в доме порядок…