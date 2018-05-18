«Мы все – едины». Франция поразила мир видео к Чемпионату мира

Франция объявила состав, который будет готовиться к Чемпионату мира по футболу и презентовала промо-видео, посвященное национальной сборной.
Ролик, который снят федерацией футбола и рассказывает о том, что все жители Франции едины – дети, играющие в футбол, владелец бара, девушка, делающая маникюр, барабанщики. "Трехцветных" в Россию приедет поддержать не менее 70000 фанатов.
Un pays. Un peuple. Une équipe. Tous ensemble nous serons #FiersdetreBleus 👊 🇫🇷 pic.twitter.com/hw09ToNvQj— Equipe de France (@equipedefrance) May 17, 2018
Состав сборной Франции на ЧМ-2018
Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»), Альфонс Ареоля («ПСЖ»);
Защитники: Джибриль Сидибе («Монако»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Рафаэль Варан («Реал»), Пренель Кимпембе («ПСЖ»), Адиль Рами («Марсель»), Самюэль Умтити («Барселона»), Люка Эрнандес («Атлетико»), Бенжамен Менди («Манчестер Сити»);
Полузащитники: Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Нголо Канте («Челси»), Корентен Толиссо («Бавария»), Блез Матюиди («Ювентус»), Стивен Нзонзи («Севилья»), Тома Лемар («Монако»);
Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Усман Дембеле («Барселона»), Набиль Фекир («Лион»), Флориан Товен («Марсель»);
Резервисты: Виссам Бен-Йеддер («Севилья»), Кингсли Коман («Бавария»), Бенуа Костиль («Бордо»), Матье Дебюши («Сент-Этьен»), Люка Динь («Барселона»), Александр Ляказетт («Арсенал»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («ПСЖ»), Мамаду Сако («Кристал Пэлас»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»), Курт Зума («Сток Сити»).