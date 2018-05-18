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«Мы все – едины». Франция поразила мир видео к Чемпионату мира

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ФОТО: imago sportfotodienst / imago/ActionPictures

Франция объявила состав, который будет готовиться к Чемпионату мира по футболу и презентовала промо-видео, посвященное национальной сборной.

Ролик, который снят федерацией футбола и рассказывает о том, что все жители Франции едины – дети, играющие в футбол, владелец бара, девушка, делающая маникюр, барабанщики.  "Трехцветных" в Россию приедет поддержать не менее 70000 фанатов.

Состав сборной Франции на ЧМ-2018

Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»), Альфонс Ареоля («ПСЖ»);

Защитники: Джибриль Сидибе («Монако»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Рафаэль Варан («Реал»), Пренель Кимпембе («ПСЖ»), Адиль Рами («Марсель»), Самюэль Умтити («Барселона»), Люка Эрнандес («Атлетико»), Бенжамен Менди («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Нголо Канте («Челси»), Корентен Толиссо («Бавария»), Блез Матюиди («Ювентус»), Стивен Нзонзи («Севилья»), Тома Лемар («Монако»);

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Усман Дембеле («Барселона»), Набиль Фекир («Лион»), Флориан Товен («Марсель»);

Резервисты: Виссам Бен-Йеддер («Севилья»), Кингсли Коман («Бавария»), Бенуа Костиль («Бордо»), Матье Дебюши («Сент-Этьен»), Люка Динь («Барселона»), Александр Ляказетт («Арсенал»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («ПСЖ»), Мамаду Сако («Кристал Пэлас»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»), Курт Зума («Сток Сити»).

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