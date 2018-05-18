«Мы все – едины». Франция поразила мир видео к Чемпионату мира

Ролик, который снят федерацией футбола и рассказывает о том, что все жители Франции едины – дети, играющие в футбол, владелец бара, девушка, делающая маникюр, барабанщики. "Трехцветных" в Россию приедет поддержать не менее 70000 фанатов.