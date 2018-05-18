В Италии житель Эстонии упал с утеса и впал в кому: его семья просит помощи

«Наш папа Урмас Вилльбах – дальнобойщик и 1 мая прибыл на грузовике в город Удине в Северной Италии. В праздники они не мог работать и они решили с коллегами пойти в свободный день посмотреть город, где они остановились», - пишет семья в своем обращении.

Но обычная прокулка по берегу реки стала трагедией, когда мужчина поскользнулся и упал с высоты трех метров в русло реки. В результате падения он так сильно ударился головой, что впал в кому.

«Благодарим коллег, которые моментально отреагировали, вызвали скорую помощь и помогли его реанимировать», - пишет семья. Скорая помощь доставила эстонца в больницу Удине, где у него были зафиксированы черепно-мозговая травма, кровоизлеяние в мозг и сотрясение мозга. Его ввели в клиническую кому, поскольку травмы были очень серьезными. Ему была сделана операция и пару недель он был подключен к аппарату искусственного дыхания. На данный момент наблюдаются улучшения и его отключили от аппарата искусственого дыхания.

«Сейчас живем одним днем, поскольку долгосрочного прогноза никто не дает, только время покажет, как много времени потребуется на процесс восстановления». Отца семейства можно перевозить в Клинику Тартуского университета, но у него в дополнение в европейской медицинской страховке нет частной страховки, которая покрыла бы транспортные расходы. Поэтому Больничная касса не покроет расходы на его транспортировку в Эстонию. «Нам самим необходимо найти деньги, чтобы на скорой помощи довезти его в Тарту. Это очень дорого – 8500 евро. Поэтому обращаемся с семьей ко всем друзьям, знакомым и отзывчивым людям, у которых есть возможность помочь нам финансово. Очень благодарны за любую небольшую поддержку», - говорит в обращении.

Реквизиты:

Janar Villbach

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