Новая ошибка в системе безопасности ИД-карты могла быть создана преднамеренно

Уже второе разоблачение ИД-карты от одного и того же ученого

Арнис Паршовс. www.15min.lt

Для лектора Тартуского университета Арниса Паршовса, сообщившего Департаменту инфосистемы об аномалии ИД-карты, о которой общественности стало известно вчера, это уже не первый случай разоблачения уязвимости ИД-карты.

В декабре прошлого года Postimees писал, что учреждения Эстонии еще в мае и июне 2017 года были вынуждены закрыть 15 эстонских ИД-карт, поскольку Паршовс обнаружил в их системе безопасности насколько капитальные ошибки, что сумел взломать одну и них и показательно поставить поддельную подпись.

Паршовс в течение многих лет насколько основательно исследовал государственные ИТ-системы, что стал партнером государства, с которым департаменты инфосистемы и полиции и погранохраны ведут теперь тесное сотрудничество в области безопасности ИД-карт.

Известность в Эстонии он приобрел еще в 2012 году, когда будучи студентом-информатиком нашел брешь в безопасности банковских линков. Тогда он доказал, что идентификация себя через банковский линк не может быть безопасной, поскольку поставщики услуги недостаточно проверяют дигитальные справки банка, и ими можно манипулировать.