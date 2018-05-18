Новая ошибка в системе безопасности ИД-карты могла быть создана преднамеренно

Создатель чипа ИД-карты Gemalto наплевала на введенные Эстонией меры безопасности, считают эксперты, доказавшие очередную уязвимость в безопасности. Во избежание возникновения длинных очередей в конторе для генерации секретных ключей ИД-карт машины были настроены менее безопасным образом. Производитель отрицает нарушения, однако, теперь может получить новое судебное дело, пишет Postimees.
Вчера разразился второй за последний год скандал, связанный с безопасностью ИД-карты, когда государственный Департамент инфосистемы и Департамент полиции и погранохраны сообщили, что секретные ключи более 70 000 ИД-карт сгенерированы вне чипов, а после были пересажены на карты.
Сейчас в обороте находятся еще 12 тысяч таких карт. Для их обмена людям дали две недели, и если это не будет сделано до 1 июня, сертификаты карт будут аннулированы и ими больше нельзя будет пользоваться для получения э-услуг.
Намек на уязвимость в системе безопасности Департамент инфосистемы получил еще в феврале, когда научный сотрудник Тартуского университета Арнис Паршовс передал туда результаты своего анализа.
Паршовс обнаружил, что найдены две ИД-карты с одинаковыми официальными ключами. Что противоречит основным принципам политики безопасности ИД-карты, из-за чего возникло подозрение, что такое может случиться лишь в том случае, если ключи созданы вне чипа ИД-карты.
«Это чистая ерунда в используемой у нас процедуре», - говорит руководитель области eID Департамента инфосистемы Маргус Арм. Оказалось, что производитель чипа ИД-карты Gemalto настроил приборы в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны таким образом, что приватные ключи ИД-карт, доставленных в конторы полиции для обновления, генерировались за пределами чипа.
В чем заключается ошибка системы безопасности ИД-карт?
- Уязвимость системы безопасности есть только у тех ИД-карт и карт видов на жительство, которые выдали в конкретный промежуток времени и позже их владельцы обновили свои карты в представительствах Департамента полиции и погранохраны.
- Требованиям безопасности не отвечают ИД-карты, которые были выданы с 2011 года до 16 октября 2014 года.
- Требованиям безопасности не отвечают карты видов на жительство, которые были выданы до 17 декабря 2014 года.
- Также они должны были быть обновлены в период с июля 2012 года по декабрь 2017 года в бюро Департамента полиции и погранохраны.
- Ошибка в системе безопасности в этот период не была внесена в ИД-карты и карты видов на жительство, если их владелец обновил сертификат отдаленным способом из дома.
- Департамент полиции и погранохраны свяжется с собственниками поврежденных карт, и документы будут заменены по гарантии.
Источник: Департамент инфосистемы.
Если чьи-то приватные ключи будут украдены, это даст преступникам теоретическую возможность войти в систему э-услуг, не имея на руках ни ИД-карты, ни ПИН-кодов жертвы. На данный момент ни об одном таком реализованном случае не известно.
Обнародование новости о небезопасно обновленных карт потребовало от государства почти полтора года потому, что Департамент инфосистемы не мог слепо поверить утверждениям Паршовса. Поздним летом прошлого года разразился кризис безопасности ИД-карт, когда чешские ученые нашли в используемом по всему миру чипе так называемую ROCA-уязвимость. Когда через несколько месяцев она была устранена, департамент дал своему партнеру AS Cybernetica задание проверить и утверждения Паршовса. В сотрудничестве с учеными Тартуского университета специалисты Cybernetica определили, что ключи целой 74 581 ИД-карты сгенерированы за пределами чипа.
Для экономии времени
Руководитель по развитию Cybernetica Арне Анспер сказал, что Паршовс как и чешские ученые проанализировал официальные ключи и исследовал, есть ли среди них аналогичные. Суть заключалась в том, что глядя на официальный ключ, можно понять, какой прибор или программа его сгенерировала.
«Самым интересным было то, что были найдены совершенно точно совпадающие официальные ключи. Это никак нельзя объяснить, как можно сгенерировать совершенно одинаковые ключи для двух карт», – сказал Анспер.
После этого, для анализа официальных ключей Cybernetica использовала статистические методы и обнаружила, что у чипов предыдущего поколения, которые обновляли в представительствах Департамента полиции и погранохраны, очень специфические признаки.
Договор Эстонии с производителем чипов требует, чтобы ключи генерировались на чипе и никуда отсюда не выходили.
«У установленных нами случаев астрономически маленькая вероятность того, что ключ мог быть сгенерирован на карте. Таким образом, мы можем говорить, что вероятнее всего эти ключи не генерировали сами карты», - сказал Аспер.
Что же тогда произошло? По словам Анспера, весьма вероятно, что Gemalto запрограммировало системы Департамента полиции и погранохраны так, что в то время ключи генерировались за пределами чипа и пересаживались на карты.
«Вероятно, за этим стоит какой-то практичный расчет, может быть, попытка выиграть время. Если генерировать ключ за пределами карты, это вероятнее всего, происходит быстрее. Если это делать на карте, иногда это может происходить достаточно медленно», - сказал Анспер.
Генерирование приватных ключей на карте может занять минуты, в худшем случае значительно дольше. После 2014 года Gemalto явно сумело решить эту проблему и ключи за пределами карт больше не генерировали.
Нынешняя уязвимость значительно отличается от той, что нашли чешские ученые. Картам с уязвимостью взлом не угрожает. Но такой ущербный ключ можно украсть.
По словам Анспера, невозможно оценить, украл ли кто-то приватные ключи сгенерированные небезопасным способом: «Такого не может быть. Для этого нужно провести очень основательное расследование. Я даже не представляю, возможно ли это».
Запахло новым судебным разбирательством
По словам генерального директора Департамента инфосистемы Таймара Перекопа, знание о еще одной ошибке в системе безопасности появилось в начале прошлого года и с этим знанием было очень сложно двигаться дальше.
«Это все время у меня в голове, с февраля прошлого года это не давало мне спать по ночам», - сказал Петеркоп и отметил, что насколько ему известно, у новых ИД-карт проблем с безопасностью нет.
За эту ошибку Департамент полиции и погранохраны выставил Gemalto новое финансовое требование. По словам эксперта по документам департамента Кайи Кирх, позавчера вечером представители предприятия сообщили, что не признают нарушения и не согласны с требованием. Департамент полиции и погранохраны и Департамент инфосистемы не исключают, что из-за новой и предыдущей ошибки в безопасности против Gemalto будет составлен иск в суд.
«Мы выставили требование, когда был готов предварительный анализ. На требование они ответили позавчера поздно вечером и отрицали все. Больше ответов от них не было», - сказала Кирх. Размер требования, согласно договору, разглашать нельзя.
По словам Маргуса Арма из Департамента инфосистемы, исследовательская работа указывает на то, что ошибка была создана Gemalto в процессе: «Общаясь с производителем, мы все время бьемся в стену. Они утверждают, что ничего такого не было».
Полиция провела и служебную проверку для выяснения обстоятельств. Из нее стало известно, что Департамент полиции и погранохраны не знал, что производитель ИД-карт генерирует приватные ключи за пределами чипа.
«Также сейчас у нас нет ни одной причины считать, что данными картами злоупотребляли или, что кто-то получил доступ к приватным ключам этих карт. Теоретическая возможность, конечно, есть, но сейчас нет информации ни об одном инциденте», - сообщила полиция.
Gemalto будет производить эстонские ИД-карты до конца этого года. Postimees для получения комментария обратился к представителю фирмы, но к моменту отправки газеты в типографию ответы так и не пришли.
Уже второе разоблачение ИД-карты от одного и того же ученого
Арнис Паршовс.
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Для лектора Тартуского университета Арниса Паршовса, сообщившего Департаменту инфосистемы об аномалии ИД-карты, о которой общественности стало известно вчера, это уже не первый случай разоблачения уязвимости ИД-карты.
В декабре прошлого года Postimees писал, что учреждения Эстонии еще в мае и июне 2017 года были вынуждены закрыть 15 эстонских ИД-карт, поскольку Паршовс обнаружил в их системе безопасности насколько капитальные ошибки, что сумел взломать одну и них и показательно поставить поддельную подпись.
Паршовс в течение многих лет насколько основательно исследовал государственные ИТ-системы, что стал партнером государства, с которым департаменты инфосистемы и полиции и погранохраны ведут теперь тесное сотрудничество в области безопасности ИД-карт.
Известность в Эстонии он приобрел еще в 2012 году, когда будучи студентом-информатиком нашел брешь в безопасности банковских линков. Тогда он доказал, что идентификация себя через банковский линк не может быть безопасной, поскольку поставщики услуги недостаточно проверяют дигитальные справки банка, и ими можно манипулировать.