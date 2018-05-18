пт, 18.05.2018
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Последний звонок 2018: почему выпускники уезжают на Запад и в Россию? Кто остается в Эстонии? Видео!

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В школах Эстонии звенит последний звонок. Выпускники прошаются со школой, занятия официально закончились. Осталось сдать всего один госэкзамен - по математике. 

Впереди - большая дорога в новую самостоятельную жизнь. Какие планы на будущее у выпускников таллиннских гимназий? Многие ли из них намерены продолжить учебу в Эстонии? Какими они видят свою страну и себя через 5 лет?

За несколько минут до прощального звонка Postimees пообщался с двенадцатиклассниками Таллиннской гуманитарной гимназии, а также с их одноклассниками, несколько лет назад перешедшими в Английский Колледж и Сакаласкую частную гимназию.

Выяснилось, что большинство опрошенных предпочитают продолжить обучение за границей, в Великобритании или России. Причины – разные.

Алина объснила свой выбор тем, что последние два года она полностью учится на английском по международной программе AB: «Этот язык мне уже ближе, чем русский или эстонский».

Мария хочет продолжить обучение в России – на своем родном языке: «И это главная причина!»

При этом многие выпускники рассматривают вариант вернуться после окончания вуза в Эстонию. Свою страну они видят через 5 лет процветающей: «Эстония, как одна из самых современных стран, продолжит процветать!»

Треть опрошенных с уверенностью ответили, что готовы продолжить учёбу в Эстонии. Аргументов в пользу такого решения – несколько:  

Филипп планируют поступить в ТТУ: «Мне нравится в Эстонии. Почему бы не остаться?»

Александр остаётся из прагматических соображений: «За границей могут быть сложности с жильем. В Эстонии всё проще».

Добавим также, что нынешние гимназисты мечтают стать юристами, дипломатами, врачами, IT-специалистами и даже учёными. Что ж, пусть всё задуманное сбудется!

Смотрите видео!

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