О возможности соседства под одной крышей языков аборигенов и "понаехавших"

Нам пора выбрать, продолжить ли заниматься самообороной и бояться вымирания, или начать совместное обучение и воспитание.

Мне удалось побывать на уроке музыки, проводимом на французском языке. Дети из немецко- и франкоязычных семей занимались вместе. Общаясь друг с другом, один задавал вопросы на французском, другой отвечал на немецком, а потом наоборот. Учительница говорила преимущественно на французском языке, делая некоторые пояснения на немецком, но повторяя их потом и на французском. По словам педагога, для неё и её учеников лавирование между двумя языками - вообще не проблема.

Быть может, и в Эстонии страх потерять свою идентичность и вымереть как народ должен смениться размышлениями о будущем детей и развитием у них ещё в школьные годы навыка выживать в многоязычной среде?

Эстонский, русский и английский языки. Что дальше?

В столичной Открытой школе, начавшей свою работу осенью 2017 года и ставшей очень популярной, дети учатся на эстонском, русском и английском языках. Следовательно, и в Эстонии можно в одной школе параллельно использовать несколько языков. Выяснилось, что различные виды языкового погружения оказывают благотворное влияние как на лингвистические способности детей, так и на их умение социализироваться в среде непохожих на них людьми. Также выяснилось, что пребывание среди непохожих на тебя людей может как раз таки усилить национальную идентичность.

Результаты исследования, проведённого в 2014-2015 гг., свидетельствуют о поддержке большинством русскоязычных жителей Эстонии и большей части эстонцев той точки зрения, что учащиеся, родным языком которых является русский или эстонский, могли бы учиться вместе в школах с эстонским языком обучения, в которых обучение на русском было бы одним из выбираемых направлений. Нам пора выбрать, продолжить ли заниматься самообороной и бояться вымирания, или начать совместное обучение и воспитание. Не исключено, что снизить градус напряжённости помогло бы и то, если бы учебная программа давала бы возможность выбирать в качестве языка обучения английский – язык более нейтральный, но в то же время очень нужный. Это расширило бы выбор языков обучения и повысило бы гибкость подхода.

Если принимать решения, касающиеся будущего, исходя из опыта прошлого или только обстоятельств настоящего времени, то я осмелюсь усомниться в успешности Эстонии. Бездумное копирование любых иностранных новшеств мне тоже не по душе, но пытаться выбраться из застоявшегося болота или подглядывать в щёлку забора за происходящим на «главной улице» всё-таки надо. Я своими глазами видела, что одновременно несколько языков под одной крышей – это реальность. Какое же решение было бы наилучшим для Эстонии? Хочется надеяться, что время покажет, а исследования и компетентные люди, принимающие решения, внесут ясность в этот вопрос.

Боюсь показаться слишком оптимистичной. Иногда так и подмывает спросить, в Эстонии хоть какие-либо перемены вообще можно осуществить мирным путём в ходе переговоров? Возможно ли найти решение, одинаково понятное и приемлемое для всех?