В войну между математиками и INNOVE втягивают министра образования

Вопросов чиновникам из фонда Innove Аллар Веэлмаа 30 марта задал пять, однако 18 мая разработчики из OÜ Juku Lab решили переадресовать министру образования и науки лишь три основных:

Почему не прекращаются попытки составления уровневых работ по математике в электронном виде, если ныне существующее техническое решение для этого не подходит? Зачем заниматься разработкой системы, целесообразность которой сомнительна?

Кто персонально отвечает за трату средств и времени на развитие функционально и визуально устаревшей системы вместо создания новой и современной, которая была бы в помощь учителям математики и которая разрабатывалась бы с привлечением вэб-дизайнеров ради повышения удобства её использования? (Уточнение: речь идёт только о той части системы EIS, в которой выполняются электронные уровневые работы по математике).

Почему чиновникам фонда Innove каждой весной позволяют проводить скрывающиеся под вывеской электронных уровневых работ фрустрирующие эксперименты над учениками и преподавателями математики?

Меллик и Торга напоминают читателям, что объявленный прошлым летом фондом Innove конкурс на составление электронных уровневых работ по математике выиграло OÜ Juku Lab, в рабочую группу которой входило четыре действующих учителя математике (одним из них был Аллар Веэлмаа – ред.). За полгода группа разработала, а потом и представила фонду целостное решение, на основании которого можно было бы составить интегрируемые в систему EIS задания для уровневых работ первой и второй школьной ступеней.

Вся работа была бы машиночитаемой, а уровни чётко различимыми благодаря простой и логичной системе пунктов. К сожалению, отмечают Меллик и Торга, членам рабочей группы пришлось столкнуться с невежеством, а также поверхностным и равнодушным отношением некоторых чиновников, и фонд Innove прекратил сотрудничество с OÜ Juku Lab под вымышленным предлогом, не заплатив математикам за проделанную работу.

Также авторы статьи пошагово критикуют опубликованные в «Учительской газете» 6 апреля поясняющие ответы руководителя агентства по оцениванию при целевом фонде Innove Маргуса Тыниссаара, данные неугомонному критику системы EIS и преподавателю математики Аллару Веэлмаа.

Во-первых, они так и не поняли, c опорой на какую теорию и практику была создана концепция электронных уровневых работ и чем э-уровневые работы отличаются от работ контрольных.

Во-вторых, Меллик и Торга не знают, гордиться им или печалиться, когда говоря об EIS, Маргус Тыниссаар утверждает, что в стране нет другой такой инфосистемы, которая имела бы аналогичные возможности и характеристики. По мнению разработчиков из OÜ Juku Lab, фонд Innove потому и объявил конкурс по разработке новой электронной системы для выполнения электронных уровневых работ по математике, что старая среда EIS перестала быть удобной для пользователей.