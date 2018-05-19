учитьсянадовшколе

На самом же деле Венно волнует не только вопрос явного неравноправия в школах Эстонии, но и неоправданно большого объёма домашних заданий – если на дом остаётся так много работы, то что же препятствует учёбе в школе?

Не желая поднимать волну, Марьета Венно смеет утверждать, что излишнее напряжение было уже изначально запрограммировано в школьной системе. А именно, организация учебного дня походит на ставшую старой и тесной шубу, в которую мы пытаемся впихнуть свои новые идеи и современные подходы. По её мнению, учебный процесс фрагментирован на не связанные между собой 45-минутные уроки и 10-минутные перерывы между ними. Кроме того, учителям и/или ученикам приходится переходить из класса в класс, тратя на это уйму времени. Это препятствует возникновению между учащимися и учителями прочных и доверительных отношений, приводя к возникновению проблем с дисциплиной.

К сожалению, констатирует Марьета Венно, родители школьников два года подряд голосовали за начало первого урока в 8.15 утра. Научные же исследования свидетельствуют о том, что чем позже начинается учебный день, тем лучше школьники могут сконцентрироваться. В развитых странах подростки страдают от хронического недосыпа, что приводит к ухудшению когнитивных способностей, появлению раздражительности, сонливости и различных зависимостей, а также провоцирует тинейджеров на насилие.

Венно задаётся вопросом, почему ничего не меняется, даже когда мы знаем, что ранним утром не только тяжело учиться, но и аппетита-то никакого нет?

Эксперимент, проведённый в её школе, показал, что более позднее начало учебного дня сделало учащихся более самостоятельными. К тому же, вместо утренней суматохи семьи могут теперь насладиться более спокойным общением друг с другом. Учителя тоже высыпались и были более эффективными, приступая к работе не в 8, а в 9 утра.

Вместо 45-минутных уроков в Тартуской частной школе было решено проводить сдвоенные уроки по 80 минут. По мнению довольных нововведением учащихся и педагогов, это позволяет сделать большую часть работы в школе, автоматически уменьшив объём домашних заданий.

А ещё в частной школе было принято решение отдыхать во время перемен на улице. Продолжительность самой длинной перемены – 40 минут, в течение которых учащиеся могут спокойно поесть, получить информацию от преподавателей и провести необходимые встречи. Для восполнения энергии организуются также перекусы, во время которых школьникам предлагают овощи и фрукты.