Ушиб головы и швы на лбу: в Таллинне четырехлетний ребенок пострадал из-за игры возле автомобиля

Дверь ударила четырехлетнего мальчика, которому вызвали скорую помощь. Мальчик был доставлен в больницу, где у него зафиксировали ушиб головы, вмятины в области носа и были наложены три шва на лоб.

МуПо призывает родителей объяснить детям, что играть возле аварийных и заброшенных автомобилей – очень опасно. Часто такие автомобили используют наркоманы и асоциалы, там можно найти шприцы и другие негигиеничные вещи. Также ребенок может травмироваться от осколков разбитого стекла или как в случае с маленьким ребенок можно получить тяжелые травмы.