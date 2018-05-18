Ушиб головы и швы на лбу: в Таллинне четырехлетний ребенок пострадал из-за игры возле автомобиля

В столичном Мустамяэ на голову игравшего возле разволюхи четырехлетнего мальчика упала раздвижная дверь автомобиля, пишет Postimees.
В Мустамяэ на улице Академия дети играли возле заброшенного автомобиля, когда внезапно раздвижная дверь автомобиля упала.
Дверь ударила четырехлетнего мальчика, которому вызвали скорую помощь. Мальчик был доставлен в больницу, где у него зафиксировали ушиб головы, вмятины в области носа и были наложены три шва на лоб.
МуПо призывает родителей объяснить детям, что играть возле аварийных и заброшенных автомобилей – очень опасно. Часто такие автомобили используют наркоманы и асоциалы, там можно найти шприцы и другие негигиеничные вещи. Также ребенок может травмироваться от осколков разбитого стекла или как в случае с маленьким ребенок можно получить тяжелые травмы.