пт, 18.05.2018
"Странно, когда молодых мужчин в полном расцвете сил забирают с работы, отвозят на 11 дней в лес, и ничего не происходит". Леннарт Рууда
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Ушиб головы и швы на лбу: в Таллинне четырехлетний ребенок пострадал из-за игры возле автомобиля

Ушиб головы и швы на лбу: в Таллинне четырехлетний ребенок пострадал из-за игры возле автомобиля

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Mupo

В столичном Мустамяэ на голову игравшего возле разволюхи четырехлетнего мальчика упала раздвижная дверь автомобиля, пишет Postimees.

В Мустамяэ на улице Академия дети играли возле заброшенного автомобиля, когда внезапно раздвижная дверь автомобиля упала.

Дверь ударила четырехлетнего мальчика, которому вызвали скорую помощь. Мальчик был доставлен в больницу, где у него зафиксировали ушиб головы, вмятины в области носа и были наложены три шва на лоб.

МуПо призывает родителей объяснить детям, что играть возле аварийных и заброшенных автомобилей – очень опасно. Часто такие автомобили используют наркоманы и асоциалы, там можно найти шприцы и другие негигиеничные вещи. Также ребенок может травмироваться от осколков разбитого стекла или как в случае с маленьким ребенок можно получить тяжелые травмы.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ