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  • Подозреваемый в коррупции руководитель спортивного центра Сыле подал в отставку

Подозреваемый в коррупции руководитель спортивного центра Сыле подал в отставку

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Сылеский спортивный центр.

ФОТО: Tairo Lutter

Руководитель Таллинского Сылеского спортивного центра Тоомас Ристлаан подал заявление об увольнении.

Тоомас Ристлаан освобождается от должности с сегодняшнего дня, 18 мая, уточняет пресс-служба столичной мэрии "Раэпресс".

Сотрудники Центральной криминальной полиции в среду на 48 часов задержали Ристлаана по подозрению в неоднократном получении взяток. Поскольку Пыхьяская окружная прокуратура решила не ходатайствовать о его аресте, во второй половине дня в четверг, после того как Центральная криминальная полиция завершила все необходимые следственные действия, он вышел на свободу.

«Согласно предварительным подозрениям, директор Сылеского спортивного центра неоднократно брал у одного из клиентов центра взятки за подходящее клиенту время для занятий спортом, более выгодную стоимость занятий и ускоренное делопроизводство», - сообщил пресс-секретарь окружной прокуратуры.

Он добавил, что уголовное дело возбуждено полторы недели назад, а в среду начались первые следственные действия — задержание подозреваемого и обыск связанных с ним мест.

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