Подозреваемый в коррупции руководитель спортивного центра Сыле подал в отставку

Сотрудники Центральной криминальной полиции в среду на 48 часов задержали Ристлаана по подозрению в неоднократном получении взяток. Поскольку Пыхьяская окружная прокуратура решила не ходатайствовать о его аресте, во второй половине дня в четверг, после того как Центральная криминальная полиция завершила все необходимые следственные действия, он вышел на свободу.