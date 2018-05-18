Подозреваемый в коррупции руководитель спортивного центра Сыле подал в отставку

Руководитель Таллинского Сылеского спортивного центра Тоомас Ристлаан подал заявление об увольнении.
Тоомас Ристлаан освобождается от должности с сегодняшнего дня, 18 мая, уточняет пресс-служба столичной мэрии "Раэпресс".
Сотрудники Центральной криминальной полиции в среду на 48 часов задержали Ристлаана по подозрению в неоднократном получении взяток. Поскольку Пыхьяская окружная прокуратура решила не ходатайствовать о его аресте, во второй половине дня в четверг, после того как Центральная криминальная полиция завершила все необходимые следственные действия, он вышел на свободу.
«Согласно предварительным подозрениям, директор Сылеского спортивного центра неоднократно брал у одного из клиентов центра взятки за подходящее клиенту время для занятий спортом, более выгодную стоимость занятий и ускоренное делопроизводство», - сообщил пресс-секретарь окружной прокуратуры.
Он добавил, что уголовное дело возбуждено полторы недели назад, а в среду начались первые следственные действия — задержание подозреваемого и обыск связанных с ним мест.