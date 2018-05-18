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  • Российская контрабандистка пыталась ввезти в Эстонию крупную партию таджикских сигарет

Российская контрабандистка пыталась ввезти в Эстонию крупную партию таджикских сигарет

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Контрабандные сигареты. Фото иллюстративное.

ФОТО: Maksu- ja tolliamet

17 мая до полудня в погранпункте Койдула в страну пытался въехать автомобиль Opel с российскими номерами, за рулем которого был 37-летняя гражданка РФ. В ходе проверки таможенники обнаружили в машине 8300 контрабандных сигарет из Республики Таджикистан.

37-летней женщине выписан штраф за нарушение, ее эстонская шенгенская виза признана недействительной и она отправлена назад в Россию, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Утром 17 мая на погранпункте Койдула в другом автомобиле с российскими номерами была обнаружена резиновая дубинка, владение и использование которой у нас запрещено законом. Налогово-таможенный департамент изъял запрещенный в гражданской обороне предмет, был доставлен протокол о проступке и после этого водителю разрешили продолжить свой путь.

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