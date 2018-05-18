Российская контрабандистка пыталась ввезти в Эстонию крупную партию таджикских сигарет

37-летней женщине выписан штраф за нарушение, ее эстонская шенгенская виза признана недействительной и она отправлена назад в Россию, передает Lõuna-Eesti Postimees .

Утром 17 мая на погранпункте Койдула в другом автомобиле с российскими номерами была обнаружена резиновая дубинка, владение и использование которой у нас запрещено законом. Налогово-таможенный департамент изъял запрещенный в гражданской обороне предмет, был доставлен протокол о проступке и после этого водителю разрешили продолжить свой путь.