Фото: вылетевший с обрыва в море автомобиль подняли на берег

Полиция подняла на берег автомобиль, который в среду вечером вылетел в море с обрыва на полуострове Пакри.
"Действия на полуострове Пакри в палдиски были завершены сегодня около 11.25. Из воды достали Chevrolet черного цвета, принадлежавший погибшему 28-летнему мужчине", - сообщил руководитель оперативной службы Вейко Рандлайне.
По версии полиции, произошедшее не было результатом преступления или несчастного случая, поэтому уголовное дело возбуждено не будет.
В среду вечером в Палдиски с полуострова Пакри в море вылетел автомобиль. На водительском месте был найден труп. К 22 часам водолазы вытащили из машины тело 28-летнего мужчины. Поднятие машины на берег было затруднено из-за обнаруженных близ места происшествия взрывных устройств: в ходе проверки было найдено около 40 различных снарядов времен Второй мировой войны. Поскольку они находились в непосредственной близости от места происшествия, поднятие машины на берег было отложено до сегодняшнего дня