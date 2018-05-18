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  • Фото: вылетевший с обрыва в море автомобиль подняли на берег

Фото: вылетевший с обрыва в море автомобиль подняли на берег

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ФОТО: PPA

Полиция подняла на берег автомобиль, который в среду вечером вылетел в море с обрыва на полуострове Пакри.

ФОТО: PPA

"Действия на полуострове Пакри в палдиски были завершены сегодня около 11.25. Из воды достали Chevrolet черного цвета, принадлежавший погибшему 28-летнему мужчине", - сообщил руководитель оперативной службы Вейко Рандлайне.

По версии полиции, произошедшее не было результатом преступления или несчастного случая, поэтому уголовное дело возбуждено не будет.

В среду вечером в Палдиски с полуострова Пакри в море вылетел автомобиль. На водительском месте был найден труп. К 22 часам водолазы вытащили из машины тело 28-летнего мужчины. Поднятие машины на берег было затруднено из-за обнаруженных близ места происшествия взрывных устройств: в ходе проверки было найдено около 40 различных снарядов времен Второй мировой войны. Поскольку они находились в непосредственной близости от места происшествия, поднятие машины на берег было отложено до сегодняшнего дня

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