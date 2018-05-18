Фото: вылетевший с обрыва в море автомобиль подняли на берег

В среду вечером в Палдиски с полуострова Пакри в море вылетел автомобиль. На водительском месте был найден труп. К 22 часам водолазы вытащили из машины тело 28-летнего мужчины. Поднятие машины на берег было затруднено из-за обнаруженных близ места происшествия взрывных устройств: в ходе проверки было найдено около 40 различных снарядов времен Второй мировой войны. Поскольку они находились в непосредственной близости от места происшествия, поднятие машины на берег было отложено до сегодняшнего дня