МИД Украины: "Kак минимум мы заставили Россию говорить на украинском"

Ранее МИД Украины призвало своих граждан не отправляться на ЧМ-2018 в Россию, на что министерство иностранных дел Российской Федерации ответило в социальной сети «твиттер» на украинском языке ((твит МИД РФ к настоящему моменту удален - прим. ред.).

«Как минимум мы заставили Россию говорить на украинском. Это можем записать себе в актив. Украинцы, которые купили билеты или хотят это сделать, должны учесть все риски. Это личное решение. У каждого болельщика есть своя совесть, есть своё сердце, есть своё понимание. Мы, конечно, будем помогать всем, но смотрите… Едут туда украинцы. Провокации от российских спецслужб возможны? Безусловно. Нужно быть бдительным каждую секунду? Сто процентов.

Все опросы общественного мнения в России – кого там особенно любят, а кого особенно не любят – указывают на то, что они не любят нас, украинцев. Могут быть какие-то бытовые конфликты? Безусловно могут. Наши консулы будут работать очень плотно. Мы сделали такую ​​матрицу, план, каким образом будут выезжать на места, где будет футбол. Откроем горячую линию – и в нашем посольстве в Москве, и в каждом из консульств.

И всё же я ещё раз советую: лучше 15 раз подумать, прежде чем поехать в Россию. Впереди ещё много достойных футбольных праздников», – цитирует «Футбол 24» Климкина.