Письмо из Петербурга в Кохтла-Ярве: "Дайте мне квартиру бесплатно, хочу вернуться на родину"

Приводим текст его письма с небольшими сокращениями и исправлениями.

"Здравствуйте! Я очень хочу вернуться домой. Кохтла-Ярве - мой родной город, я там родился и рос до пяти лет, но после 1992 года меня увезли в Петербург.

Очень хочется вернуться на родину. Может, это для кого-то абсурд, но очень грустно смотреть новости о том, что в Кохтла-Ярве некому жить и работать, что местные не хотят бесплатно учить язык. В Петербурге я не имею своего жилья, всю свою жизнь снимаю его. Получаю меньше эстонской минималки и все отдаю за аренду, а вообще я живу на 10 000 рублей в месяц, но пытаюсь сам учить эстонский и коплю деньги на занятия с репетитором, чтобы хотя б иногда с ним позаниматься эстонским.

Я хочу бесплатно или за символическую стоимость приобрести квартиру в Кохтла-Ярве. Отремонтирую ее и буду платить за коммуналку. Но, думаю, обращаться в мэрию Кохтла-Ярве нет смысла.

Хочу сказать главное: очень приятно жить с чувством любви к Эстонии. Как бы я не пытался от этого отделаться, это невозможно. Меня всю мою жизнь очень тянет в Эстонию. И я обязательно вернусь! Очень сложно, конечно, и психологически сложно. Сложно принять жизнь в маленьком городе после большого, сложно слиться с эстонской культурой, но это все - мое родное. Это то, что мне придает много сил. Эстонец все преодолеет, об этом говорила президент, преодолеет даже вопреки воле государства. Я глубоко проникся этими словами, и я знаю, у меня обязательно получится рано или поздно вернуться домой. Любите свою родину, нет ничего хуже ее потери. Буду рад любой помощи".

Что сказать? Ситуация неоднозначная. Все знают, что, хотя в Ида-Вирумаа есть пустые квартиры и заброшенные дома, бесплатно их никому не отдают. В первую очередь мы посоветовали Алексею Скиданову все-таки обратиться в городскую управу Кохтла-Ярве. Написали туда и сами.

Игорь Парв, инфоспециалист горуправы, прислал нам копию письма, направленного Скиданову в ответ на его обращение:

"Городское управление находящиеся в его собственности квартиры может продавать только с аукциона в соответствии с требованиями закона. Аукционы устраиваются несколько раз в год (не регулярно, в зависимости от наличия квартир). Сейчас время следующего аукциона не определено. Будет ли цена квартиры символической, или более значительной, зависит от участников аукциона, заранее это неизвестно.

Кроме того, можно приобретать квартиры непосредственно у владельцев – напрямую, или через фирмы-посредники; к этой сфере деятельности горуправление не имеет отношения".

Собственно говоря, другого ответа мы не ожидали и отправились на портал недвижимости KV.EE ознакомиться с предложениями по Кохтла-Ярве и окрестностям. Предложений много, но бесплатных, разумеется, нет. Многие недорого продаваемые квартиры обременены долгами, так что окончательная стоимость может оказаться значительной.

Так, стоимость требующей капитального ремонта двухкомнатной квартиры - 600 евро. Но она продается с торгов, за участие в которых нужно заплатить, да и за какую цену она уйдет в результате - неизвестно.

Алексей написал, что ремонт его не пугает, но за право сделать ремонт в такой квартире, нужно заплатить. ФОТО: KV.EE

Мы обратились к опытному маклеру из бюро недвижимости Pindi Kinnisvara Имре Хардыкайнену, который специализируется как раз на продажах квартир в Кохтла-Ярве. Вот что он ответил на наш запрос: "На порталах недвижимости, например, на kv.ee, цены на квартиры в Кохтла-Ярве могут начинаться и с одного евро, правда, при этом неизвестны ни состояние квартиры, ни наличие долгов. В пригодном для жилья доме можно найти квартиру без долгов по цене до 1000 евро. Нотариусу за оформление такой сделки нужно будет заплатить примерно 85 евро".

Но и это еще не все печальные новости. Покупка квартиры не означает, что новоиспеченному собственнику будет предоставлен вид на жительство. Легализация в Эстонии - длительный и сложный процесс, не всегда заканчивающийся успешно.