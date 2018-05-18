Фото и видео: мотоциклист, разогнавшийся до 101 км/ч возле таллиннской школы, поплатился за свой поступок

В четверг, 17 мая, гонявший со скоростью 101 км/ч перед школой мотоциклист со скамьи подсудимых отправлен в арестный дом, пишет Postimees.
Вчера утром подсудимый Сандер Вильпарт на своем мотоцикле Honda ехал по бульвару Вабадузе. В месте, где школьники каждый день переходят дорогу, он совершал обгон со скоростью 101 км/ч. Гоняя по городу, он превысил скорость на 51 км/ч.
«Совершил обгон и сразу позволил мотоциклу катиться, скорость сильно упала. Но тут увидел уже полицейский патруль, который махал мне рукой и указывал на обочину дороги», - рассказал Вильпарт.
Вчера его доставили в арестный дом и сегодня он предстал перед Харьюским уездным судом. Увидев журналистов, Вильпарт пожелал, чтобы они покинули зал суда. Суд не удовлетворил его запрос.
Вильпарт во время заседания неоднократно говорил, что сожалеет о содеяном. По мнению судьи, сожаления искренние, но поскольку Вильпарт уже и ранее серьезно превышал скорость, ему следует еще семь дней провести в арестном доме. Также его лишили водительских прав на три месяца.