Фото и видео: мотоциклист, разогнавшийся до 101 км/ч возле таллиннской школы, поплатился за свой поступок

Вчера утром подсудимый Сандер Вильпарт на своем мотоцикле Honda ехал по бульвару Вабадузе. В месте, где школьники каждый день переходят дорогу, он совершал обгон со скоростью 101 км/ч. Гоняя по городу, он превысил скорость на 51 км/ч.

«Совершил обгон и сразу позволил мотоциклу катиться, скорость сильно упала. Но тут увидел уже полицейский патруль, который махал мне рукой и указывал на обочину дороги», - рассказал Вильпарт.

Вчера его доставили в арестный дом и сегодня он предстал перед Харьюским уездным судом. Увидев журналистов, Вильпарт пожелал, чтобы они покинули зал суда. Суд не удовлетворил его запрос.