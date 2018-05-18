пт, 18.05.2018
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Во Франции предотвращен теракт, в котором планировали использовать яд рицин

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Глава МВД Франции Жерар Коллон.

ФОТО: Pascal Rossignol / Reuters

Правоохранительные органы Франции предотвратили теракт, который на территории страны с помощью сильнодействующего яда рицина или взрывчатки планировали осуществить два брата. Об этом в пятницу, 18 мая, в интервью телеканалу BFM сообщил глава МВД Франции Жерар Коллон. Подозреваемые задержаны.

Как пояснил министр, власти следят за экстремистской деятельностью в социальных сетях. Таким образом они идентифицировали двух выходцев из Египта, занимавшихся подготовкой атаки. По словам Коллона, подозреваемые обсуждали свои действия через мессенджер Telegram, передает Newsru.com.

В своем Twitter глава МВД Франции также сообщил о предотвращении теракта. "На этой неделе в Париже был предотвращен теракт, который готовился двумя выходцами из Египта", - написал министр.

Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство". Полиция ведет расследование, в результате которого уже арестованы несколько человек. В частности, власти задержали двух 19-летних девушек, которые, по версии следствия, являются сообщницами Азимова.

Рицин - токсин, получаемый из касторовых бобов, смертельная доза которого для человека составляет 0,3 мг/кг. Он выглядит как белый порошок и хорошо растворяется в воде. При проникновении в кровь приводит к летальному исходу. При попадании на кожу может быть менее опасен. При помощи рицина злоумышленники, в частности, пытались отравить 44-го президента США Барака Обаму.

Пресса указывала, что "Аль-Каида" планирует создавать компактные взрывные устройства с начинкой из рицина - при взрыве облака опасного токсина смогут покрывать значительную площадь. Наибольшую опасность подобные взрывные устройства будут представлять в местах массового скопления людей - на вокзалах и в аэропортах, говорилось в материале.

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