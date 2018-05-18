Во Франции предотвращен теракт, в котором планировали использовать яд рицин

Как пояснил министр, власти следят за экстремистской деятельностью в социальных сетях. Таким образом они идентифицировали двух выходцев из Египта, занимавшихся подготовкой атаки. По словам Коллона, подозреваемые обсуждали свои действия через мессенджер Telegram, передает Newsru.com.

В своем Twitter глава МВД Франции также сообщил о предотвращении теракта. "На этой неделе в Париже был предотвращен теракт, который готовился двумя выходцами из Египта", - написал министр.

Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство". Полиция ведет расследование, в результате которого уже арестованы несколько человек. В частности, власти задержали двух 19-летних девушек, которые, по версии следствия, являются сообщницами Азимова.

Рицин - токсин, получаемый из касторовых бобов, смертельная доза которого для человека составляет 0,3 мг/кг. Он выглядит как белый порошок и хорошо растворяется в воде. При проникновении в кровь приводит к летальному исходу. При попадании на кожу может быть менее опасен. При помощи рицина злоумышленники, в частности, пытались отравить 44-го президента США Барака Обаму.