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Сергей Скрипаль выписан из больницы

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Сергей Скрипаль.

ФОТО: REUTERS TV/REUTERS/Scanpix

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль, переживший отравление газом "Новичок", выписан из больницы. Об этом сообщили представитель медучреждения в английском городе Солсбери, передает Newsru.com со ссылкой на Sky news.

"Это фантастические новости, что Сергей Скрипаль уже достаточно поправился для того, чтобы покинуть стены больницы", - цитирует Reuters заявление Кары Чарльз-Баркс, одной из руководителей Salisbury District Hospital.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия попали в больницу более двух месяцев назад после того, как 4 марта их обнаружили без сознания на скамейке в Солсбери. Они оба были в коме. При этом Юлия Скрипаль была выписана еще в начале апреля.

По данным британских властей, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", произведенным в СССР. Разработчик "Новичка" в интервью The Bell утверждал, что антидота для этих веществ нет и что Скрипали с долей вероятности, близкой к 100%, умрут.

Подробнее: https://www.newsru.com/world/18may2018/scripal.html

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