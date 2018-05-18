Сергей Скрипаль выписан из больницы

"Это фантастические новости, что Сергей Скрипаль уже достаточно поправился для того, чтобы покинуть стены больницы", - цитирует Reuters заявление Кары Чарльз-Баркс, одной из руководителей Salisbury District Hospital.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия попали в больницу более двух месяцев назад после того, как 4 марта их обнаружили без сознания на скамейке в Солсбери. Они оба были в коме. При этом Юлия Скрипаль была выписана еще в начале апреля.