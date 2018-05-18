Трамп идет ва-банк

Договор между Ираном с одной стороны и США, Китаем, Россией, Великобританией, Францией и Германий с другой (свою роль в нем играют ООН и ЕС) носит название Совместный масштабный план действий и вступил в силу в январе 2016 года. Согласно договору, Иран отказался от военной части своей ядерной программы. Взамен была отменена большая часть введенных против Ирана экономических санкций. Тогдашний президент США Барак Обама посчитал это большой внешнеполитической победой. Критики, понятно, сразу обвинили Обаму в излишних уступках Тегерану и предательстве интересов США.

“Вторичные санкции” позволяют США наказывать и европейские предприятия, которые осмелятся вести бизнес с Ираном. Это удар и по экономическим интересам, и по чувству собственного достоинства Европы.

Дональд Трамп обещал подумать о выходе из соглашения еще в бытность кандидатом в президенты, однако до 8 мая многие надеялись, что он этого все же не сделает. Но он сделал – с присущим ему апломбом.

Почему Трамп вышел из ядерного соглашения по Ирану?

Вообще страны избегают одностороннего выхода из международных соглашений, особенно, если речь идет о многостороннем соглашении и все остальные участники отменять договор не собираются. Также следует учитывать, что США в данном случае – наиболее важная сторона, т.е. есть опасения, что без Вашингтона соглашение станет бессмысленным. Таким образом Трамп поставил остальных участников и, прежде всего, европейских союзников, мягко говоря, в неудобное положение. Подобные шаги в основном предпринимаются лишь тогда, когда на кону стоят жизненноважные интересы.

Официально Трамп объяснил свое решение тем, что Иран нарушает соглашение и по-прежнему стремится получить ядерное оружие. Независимые наблюдатели этого не подтверждают. Да, поскольку соглашение заключено на 15 лет, можно предположить, что Тегеран не окончательно отказался от своих ядерных амбиций. Но соглашения он не нарушал. Ни один международный договор не является и не может быть вечным. Трамп вышел из него здесь и сейчас.

То есть за шагом Белого дома стоят не отдаленные амбиции Ирана, а желание уменьшить растущее влияние Ирана на Ближнем Востоке и по возможности спровоцировать смену режима в Тегеране в надежде на то, что экономические санкции, бьющие прежде всего по простому народу, вызовут революцию. Но успешная революция в случае Ирана крайне маловероятна (Зеленое движение/революция 2009 года, как известно, провалилось), скорее, противостояние с США увеличит популярность так называемого режима аятолл в глазах иранцев.