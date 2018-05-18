До и после: волшебное изменение ванной комнаты малыми средствами

Живущую в Калифорнии Бриттани в ванной комнате устраивало все, кроме цвета стен. Часть помещения, где находилась душевая, было решено оставить без изменений, зато над второй половиной пришлось поработать.

Ванная до ремонта. ФОТО: thevintagerugshop.com

Решившая на некоторое время забыть о практичности, хозяйка ванной купила стильную раковину, новые дверные ручки, потолочные светильники, зеркало и некоторые другие мелкие детали, чтобы объединить с их помощью пространство. Стены той части ванной комнаты, куда не попадала вода из душевой, оклеили обоями с романтическим рисунком.

Ванная после ремонта. ФОТО: thevintagerugshop.com