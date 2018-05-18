пт, 18.05.2018
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До и после: волшебное изменение ванной комнаты малыми средствами

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ФОТО: thevintagerugshop.com

Портал Kodu нашел на просторах интернета историю о том, как блогер и дизайнер интерьера из США по имени Бриттани свою ванную ремонтировала.

Живущую в Калифорнии Бриттани в ванной комнате устраивало все, кроме цвета стен. Часть помещения, где находилась душевая, было решено оставить без изменений, зато над второй половиной пришлось поработать. 

Ванная до ремонта.

ФОТО: thevintagerugshop.com

Решившая на некоторое время забыть о практичности, хозяйка ванной купила стильную раковину, новые дверные ручки, потолочные светильники, зеркало и некоторые другие мелкие детали, чтобы объединить с их помощью пространство. Стены той части ванной комнаты, куда не попадала вода из душевой, оклеили обоями с романтическим рисунком. 

Ванная после ремонта.

ФОТО: thevintagerugshop.com

Обновленная ванная стала выглядеть элегантной. Теперь это не просто ванная, это - ванная комната! 

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