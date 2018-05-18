Член МОК: «Чего именно WADA требует от России? Чтобы Путин лично извинился?»

Спортивные чиновники призвали восстановить в правах РУСАДА на основании выполнения критерия «дорожной карты». Однако члены правительств заявили, что все критерии должны быть выполнены в полной мере и настояли на том, чтобы РУСАДА не было восстановлено.

«Российская сторона сделала все возможное (для выполнения критерия по признанию доклада Макларена).

Мы не оспариваем «дорожную карту», но сколько же мы будем ей следовать? Следующие 10, 20, 30 лет? Чего конкретно мы требуем? Мы хотим, чтобы глава государства приехал сюда и лично извинился?» – сказал Бауманн.

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд поделился мнением насчет заседания организации, на котором спортивные чиновники хотели добиться восстановления РУСАДА.

«Русские смеются над нами. Сложилось впечатление, что там были непрекращающиеся попытки вернуть их назад. Вместо того чтобы сказать, что они вне игры, что они должны убедить нас в том, что изменения в их подходе к вопросу происходят, что только в таком случае они, может, вернуться.

Такое ощущение, что МОК и все олимпийское движение считают Россию настолько важной, что без нее обойтись нельзя», – сказал Паунд Reuters.

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди подчеркнул: письмо от российских спортивных властей может стать прорывом в процессе восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах. Вчера в Монреале состоялся совет учредителей ВАДА. На нем было объявлено, что РУСАДА, лишенное своего статуса в ноябре 2015 года, пока остается не соответствующим кодексу ВАДА. Российской стороне необходимо выполнить два условия дорожной карты.

Гендиректор ВАДА Оливье Ниггли сообщил на совете, что комитет по соответствию ВАДА получил письмо от России , которое касается других пунктов дорожной карты по восстановлению РУСАДА.