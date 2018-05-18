Охранная фирма Сыырумаа привлекает таксистов для работы

Царит неясность

Вейко Коммусаар, руководитель отдела политики общественного порядка и уголовного права Министерства внутренних дел:

Veiko Kommusaar Erakogu

Повышение навыков людей, естественно, является деятельностью, заслуживающей одобрения. Если таксисты знают элементарное право в области охранной деятельности и сопряженной с ней ответственность, а также могут применять выученное на практике, министерство не имеет ничего против этого.

Но сейчас неясно, кто же они на самом деле: охранники с частичной занятостью, которые при необходимости реагируют на вызовы, или таксисты, которые что-то выучили для расширения кругозора?

Если они охранники, то речь идет об оказании охранной услуги, а все предприятие и работающие в нем охранники должны отвечать регуляциям охранной деятельности. Для охранников введены четкие требования как в плане обучения, так и в плане работы: форменная одежда, рабочее удостоверение и определенное право ограничивать права других людей, используя для этого спецсредства и физическую силу.

Таксист не может носить ту же форму, что и охранник – так, на всякий случай. Право и обязанность вмешиваться, конечно, есть у каждого из нас, но тут нужно хорошо чувствовать границу самообороны, свои полномочия, а также уметь оценивать ситуацию, в которую вмешиваешься.

Комбинировать услуги разрешено до тех пор, пока будут выполнены связанные с обоими предприятиями требования и ограничения в экономической деятельности.