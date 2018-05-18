Охранная фирма Сыырумаа привлекает таксистов для работы

Принадлежащая Урмасу Сыырумаа охранная фирма USS вывела из себя лидера рынка G4S, начав с целью экономии денег привлекать мечущихся по городу в поисках клиентов водителей такси в качестве охранников патрульных экипажей, пишет Postimees.
Жизнь воров и взломщиков усложнится, поскольку вместо машин, окрашенных в цвета охранной фирмы, вызванный по тревоге охранник может выскочить им наперерез из проезжавшего мимо такси. Поскольку первые охранники-таксисты начнут работать уже грядущим летом, таксофирма Välk, использующая электромобили, будет доставлять патруль на место почти беззвучно.
«Мы будем использовать таксистов, когда речь пойдет о тревоге с датчиков окон и дверей, что происходит часто, и также часто они оказываются ложной тревогой, - объяснил руководитель USS Рауль Паруск. – Если речь будет идти о сложном объекте, на которых охранник должен знать об особых процедурах, связанных со зданием, то на место будет направляться обычный экипаж».
USS выучит таксистов Välk на лицензированных охранников, чтобы они реагировали на поступившие в охранную фирму тревоги со знанием законов. Кроме обучения таксисты получат оснащение охранника, начнут использовать элементы формы USS, а также с ними будут заключены договоры подряда.
Распределительная экономика с прямом смысле слова
Обновление родится вместе с созданным для распределения охранной услуги приложением CrabSec, но на его основе USS создаст свою собственную версию. CrabSec будет работать параллельно с услугой USS. Клиент не должен сам присоединяться к приложению, поскольку из него будет сформирован рабочий инструмент для внутреннего использования, который станет частью услуги.
Нынешняя работа экипажей, когда, например, экипаж, состоящий из двух человек, за месяц принимает 60 вызовов, по оценке, Паруска, неэффективна, поскольку большую часть времени охранники находятся в состоянии ожидания – руки в брюки. Это приносит предприятию большие расходы. Таксит-охранник будет получать деньги за вызов, цена для клиента из-за такого обновления не изменится.
Сейчас испытывается решение, при котором центр управления USS видит место нахождения таксиста-партнера и отправляет вызов на смартфон водителя. Если водитель занят обслуживанием клиента, то вызов отправляется другому, находящемуся поблизости работнику.
Поначалу распределение тревог полностью не автоматизируют, чтобы обеспечить скорость реагирования. Если система будет успешно запущена, то следующим шагом, по словам Паруска, должно стать полное переведение вызовов на основу приложения.
«Сейчас мы хотим улучшить свою способность реагирования, и снижать количество обычных патрулей не планируется, - заверил Паруск. – Мы изменим свою услугу в больших городах так, чтобы мы могли расширить количество реагирующих. Если мы обучим, например, в Таллинне 15 человек и треть из них постоянно будет на улице, то мы достигнем очень хорошего результата».
Паруск заверил, что USS готов к сотрудничеству со всеми таксофирмами, а также с Uber и Taxify.
Таксофирму Välk опробовать вместе с USS новую в Эстонии форму сотрудничества подстегнуло то обстоятельство, что из-за ценового давления Taxify мелкие таксофирмы должны больше прежнего напрягаться, чтобы получить работу.
«Тут речь идет о распределительной экономике в прямом смысле слова. Таксоуслуга замечательно подходит для охранной деятельности, поскольку всплески спроса у них строго противоположные: ночью пассажиров мало, но именно в это время охранные фирмы получают объективное большинство ложных тревог, - сказал руководитель Välk Хендрик Харак. – Мы не предусматриваем, что таксистам нужно будет физически вмешиваться в ситуации, они будут проверять двери и окна».
Таксисты Välk работают как в качестве арендаторов, так и финансовых партнеров. В Таллинне под маркой фирмы ездят 16 водителей, из которых на охранников будут обучены до десяти.
Учредитель GrabSec Тармо Пруули сказал, что в случае USS нельзя говорить о создании альтернативного приложения для них самих, это – параллельное решение: «Они не могут внести данные своих клиентов в приложение GrabSec. В действительности все будет выглядеть так, что охранники будут видеть два разных приложения, где решение USS будет делать данные конкретного клиента видимыми для реагирующего не вызов патрульного экипажа».
Если GrabSec наладил сотрудничество с несколькими маленькими охранными фирмами, то со стороны лидера рынка G4S, Пруули видит скорее враждебность: «Вместо сотрудничества это предприятие пытается вставлять нам палки в колеса, подавая жалобы как в Министерство внутренних дел, так и в Департамент защиты прав потребителей».
В G4S подтвердили, что лидер рынка в своей охранной услуге движется в совершенно противоположном идее USS GrabSec направлении.
«Мы не видим возможности, чтобы бизнес-клиенты согласились с решением, что USS выучит таксистов на охранников и при заключении договора будет сообщать, что теперь у них сто охранных патрулей. Таксист может занимать эту должность, но, по сути, это не патруль», – объяснил руководитель G4S Прийт Сарапуу.
«Я считаю, что превращение таксистов в патрульные экипажи не согласуется и с действующим Законом об охранной деятельности, поскольку я не уверен, что человек, который ездит на такси, может одновременно обеспечивать общественный порядок».
Работников не найти даже за хорошую зарплату
G4S постоянно хочет повышать уровень своих патрульных экипажей, чтобы они были равными партнерами полиции при охране общественного порядка. В охранных фирмах по всей Эстонии работает столько же патрулей, сколько у полиции, и особенно в маленьких населенных пунктах от них есть польза, например, при усмирении молодежных компаний.
В качестве охранного экипажа G4S использует команду из четырех человек, которые попарно круглосуточно находятся на улице. У них есть необходимые для наблюдения и фиксации приборы, а также они натренированы.
В то же время Сарапуу признал, что работников не получить даже за хорошую зарплаты. Сейчас G4S нужны около ста квалифицированных работников, и быстрой возможности для их нахождения фирма не видит.
И, напротив, на таксорынке идею разделения услуги с USS приняли с распростертыми объятиями. «Испытания по сотрудничеству между USS и Välk очень позитивны, поскольку конкуренция на таксорынке очень сильная, а потому поиск любой синергии можно только приветствовать», - сказал руководитель Tulika Takso Мати Саар.
«Если инициатива придет от USS, которое отберет людей, выучит их, то я, конечно, найду возможность, чтобы они могли ездить на Tulika Takso. Юридически это может выглядеть так, что должность охранника занимает первое место, но в то же время человек сидит за рулем такси».
Сааре заверил, что в столице Украины Киеве такая бизнес-модель, при которой за рулем такси сидит охранник, который в любой момент готов отреагировать на вызов, широко распространена.
«У нас большая фирма, такси ездят по всему городу, и чем больше в них сидит охранников, тем более широкую сеть патрулей получает и охранная фирма», - добавил Саар.
Taxify по отношению к созданию новой распределенной услуги относится скептично. «Количество поездок по платформе Taxify достаточно большое. Фактор пользы поиска дополнительных услуг вне часов пик вызывает вопросы», - сказал руководитель по связям с общественность Taxify Марек Унт.
За сутки у водителей Taxify возникают промежутки времени, когда пассажиров меньше. Если утром в десять часов и вечером в пять часов заказов больше, то днем – около двух часов – их меньше. Но в этом смысле, как заверил Унт, Taxify именно из-за своих масштабов может постоянно предлагать своим водителям заказы.
Царит неясность
Вейко Коммусаар, руководитель отдела политики общественного порядка и уголовного права Министерства внутренних дел:
Veiko Kommusaar
Erakogu
Повышение навыков людей, естественно, является деятельностью, заслуживающей одобрения. Если таксисты знают элементарное право в области охранной деятельности и сопряженной с ней ответственность, а также могут применять выученное на практике, министерство не имеет ничего против этого.
Но сейчас неясно, кто же они на самом деле: охранники с частичной занятостью, которые при необходимости реагируют на вызовы, или таксисты, которые что-то выучили для расширения кругозора?
Если они охранники, то речь идет об оказании охранной услуги, а все предприятие и работающие в нем охранники должны отвечать регуляциям охранной деятельности. Для охранников введены четкие требования как в плане обучения, так и в плане работы: форменная одежда, рабочее удостоверение и определенное право ограничивать права других людей, используя для этого спецсредства и физическую силу.
Таксист не может носить ту же форму, что и охранник – так, на всякий случай. Право и обязанность вмешиваться, конечно, есть у каждого из нас, но тут нужно хорошо чувствовать границу самообороны, свои полномочия, а также уметь оценивать ситуацию, в которую вмешиваешься.
Комбинировать услуги разрешено до тех пор, пока будут выполнены связанные с обоими предприятиями требования и ограничения в экономической деятельности.