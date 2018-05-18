Хотя бить-то будут не по паспорту...

Наибольшие сомнения вызывает то положение законопроекта, где речь идёт о предполагаемой возможности лишения эстонского гражданства, выданного за особые заслуги, если при этом поведение человека в отношении Эстонской Республики «стало неподобающим».

Юри Ратас vs Юрген Лийги

В среду ранним вечером я стал заочным свидетелем диалога (а по сути – дуэли) двух политиков – Юри Ратаса и Юргена Лиги. К сожалению, поскольку я находился за рулём, то не уловил, был ли это прямой эфир или запись, а также где именно и когда точно состоялась эта дуэль. Но, судя по дате и времени, скорее всего, она происходила в стенах Рийгикогу – на очередном инфочасе.

К ещё большему сожалению, позднее я так и не смог отыскать либо распечатку этой перепалки, либо аудиозапись. Не дали результата и поиски в Google, хотя уж он-то выдавал мне даже то, чего не мог по моему запросу найти ни один из эстонских поисковиков. Во всяком случае, хочется верить, что причина, по которой я не нашёл русскоязычную версию упомянутого диалога, кроется исключительно в технических неполадках, поскольку никакой государственной тайны эти два политика не выдали.

Берусь передать содержание разговора по памяти, тем более что до сих пор на неё не жалуюсь и ни от кого другого нареканий по этому поводу не слышал.

Премьер-министр, оценивая содержание и форму представленного законопроекта о поправках и дополнениях к Закону о гражданстве, а в особенности – пункт о лишении гражданства, полученного за особые заслуги, прокомментировал это место в том смысле, что оно дискриминирует отдельных граждан по национальному признаку. Не ручаюсь за стенографическую точность формулировки, но если говорить о смысловом содержании фразы, то здесь я, как сейчас выражаются наиболее интеллигентные люди, за базар отвечаю!

Оба прекрасно знали, что в подготовленном реформистами проекте изменений Закона о гражданстве нет ни одного слова, которое можно было бы трактовать как попытку увязать лояльность к эстонскому государству с национальной принадлежностью.

Надо отдать должное парламентарию от Партии реформ: услышав такое из уст главы правительства, который к тому же возглавляет самую нелюбимую партию, Юрген Лиги, что называется, воспарил.

Сделав несколько плавных кругов над неосторожно открывшим слабое место противником, лидер главной оппозиционной фракции Рийгикогу камнем упал на добычу, потребовав незамедлительно показать то место в законопроекте, где бы указывалась зависимость фразы о «неподобающем поведении» от национальной принадлежности.

Ратас, впрочем, не растерялся и в своём ответном спиче доказал, что мастерски владеет всеми ораторскими приёмами, включая (в разумных дозах) демагогические.