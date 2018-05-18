пт, 18.05.2018
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  • Полиция предупреждает: у доверчивых пользователей интернета выманивают деньги

Полиция предупреждает: у доверчивых пользователей интернета выманивают деньги

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ФОТО: Scanpix

В последнее время полиция стала вновь получать сообщения об одной уже знакомой схеме мошенничества, при помощи которой злоумышленники пытаются выманить деньги у доверчивых пользователей интернета.

«Все начинается с того, что честный пользователь интернета размещает объявление о продаже конкретного товара или вещи. Позже с ним связывается предполагаемый покупатель, который может оказаться мошенником», - пишет веб-констебль Яна Фролова на своей странице в Facebook.

Мошенники действуют следующим образом: продавцу приходит письмо на электронный адрес от покупателя из другой страны, который запрашивает данные продавца. Если покупатель соглашается на сделку, то для него готовят похожий на настоящий договор или платеж о переводе денег. После отправления товара выясняется, что деньги так и не поступили на счет.

«Следует быть очень внимательным, так как зачастую мошенники обещают внести деньги за покупку сразу после получения товара, но вместо этого просто исчезают. Если вы хотите продать какую-то вещь в интернете, будьте внимательны, и ни в коем случае не отправляйте товар, не убедившись, что деньги уже поступили на ваш счет, - рекомендует веб-констебль. - Кроме того, следует убедиться, что покупатель и данные его банка на самом деле существуют, это можно проверить, используя интернет-поисковики».

Более подробную информацию о разных видах мошеннических схем можно найти здесь.

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