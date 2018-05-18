Фото: действия водителя Sebe возмутили пассажиров

В четверг вечером один из пользователей социальных сетей поделился фотографией водителя тартуского автобуса: находившийся за рулем человек был занят своим мобильным телефоном, пишет Tartu Postimees.
Член правления Sebe Юллар Кальюсте подчеркнул, что посторонняя деятельность за рулем категорически неприемлема, и случившееся заслуживает сожаления. «Когда водитель во время движения автобуса находится за рулем, он должен сосредоточиться на управлении транспортным средством», - добавил Кальюсте.
Руководство Sebe уже связалось с работником, который пользовался за рулем мобильным телефоном. «Водитель признает свою ошибку, выражает сожаление и обещает, что подобная ситуация больше не повторится», - заверили в автобусной фирме.
По словам Кальюсте, безопасность пассажиров для Sebe очень важна, и автобусная фирма еще раз напомнит работникам, что за рулем нельзя заниматься посторонними делами, которые могут отвлечь водителя.