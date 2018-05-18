пт, 18.05.2018
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Эстония получила право на проведение Чемпионата мира-2019!

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ФОТО: Raul Mee

На конгрессе ИИХФ в Копенгагене были названы страны-организаторы Чемпионатов мира по хоккея в 2019 году, сообщает Postimees .

Эстония будет принимать ЧМ в Первом дивизионе, группе В, а Казахстан в группе А.

Турнир в Эстонии пройдет в ледовом холле "Тондираба", за выход в пгруппу А поспорят команды Эстонии, Польши, Румынии, Японии и Голландии. Победитель турнира получит путевку в Первый дивизион, группу А. Команда занявшая последнее место вылетает во второй дивизион, группу А.

Также Эстония получила право на проведение ЧМ во Втором дивизионе, группе А, среди сборных для игроков не старше 20 лет. В Таллинн, кроме Эстонии, выступят команды Южной Кореи, Румынии, Испании, Литвы  Великобритании.

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