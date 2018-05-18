Эстония получила право на проведение Чемпионата мира-2019!

Эстония будет принимать ЧМ в Первом дивизионе, группе В, а Казахстан в группе А.

Турнир в Эстонии пройдет в ледовом холле "Тондираба", за выход в пгруппу А поспорят команды Эстонии, Польши, Румынии, Японии и Голландии. Победитель турнира получит путевку в Первый дивизион, группу А. Команда занявшая последнее место вылетает во второй дивизион, группу А.