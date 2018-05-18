Два дня рождения помогли американцу сорвать куш в лотерее

Мужчина отметил, что он родился 21 апреля, а власти штата ошибочно указали, что это произошло 23-го числа. 79-летний американец только недавно смог исправить ошибку во всех своих документах. Тем не менее обе даты он считает счастливыми, а потому указал их в лотерейном билете.

«Я взял газету, сразу нашел раздел с результатами лотерейных розыгрышей, и мои глаза чуть не вылезли из орбит», — рассказал счастливчик. Как только мужчина узнал, что выиграл 1,9 миллиона долларов (около 1,6 млн евро), он позвонил жене, которая сначала решила, что муж ее разыгрывает.